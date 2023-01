Paracétamol : vente en ligne interdite, pénurie... Où en trouver vite ?

PARACETAMOL. Doliprane, Dafalgan ou Fervex. Leur point commun ? Tous contiennent du paracétamol, dont la pénurie fait actuellement la Une des journaux. Le gouvernement a pris une décision radicale pour tenter d'y remédier.

[Mise à jour le 4 janvier 2023 à 19h17] Conséquence directe de la flambée des cas de Covid-19 en Chine, après la levée soudaine des restrictions sanitaires qui y étaient particulièrement strictes : le paracétamol vient aujourd'hui à manquer... en France. L'empire du Milieu concentre en effet la moitié de la production mondiale de ce produit qui a pour faculté de faire baisser la température chez l'Homme. Or, la fièvre est l'un des grands symptômes du Covid-19. Pour faire face à la situation qui se dégradait ces dernières semaines, Pékin a donc obligé certaines usines à stopper les exportations de paracétamol. Objectif : ne pas se retrouver en rupture de stock en pleine vague de coronavirus.

Dans ce contexte, le gouvernement français a, lui, choisi d'interdire la vente de paracétamol en ligne. Dans un arrêté paru au Journal officiel ce mercredi 4 janvier, il est ainsi décrété que "la vente par Internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023". L'arrêté reconnaît, par ailleurs, que "les tensions [...] se poursuivent depuis plus de six mois" et que "les différentes mesures prises par les autorités sanitaires, pour efficaces qu'elles aient été, n'ont pas permis, jusqu'à présent d'y mettre fin".

Comment se procurer du paracétamol ?

La France - mais pas que - se retrouve donc lésée. Dès lors, comment se procurer du paracétamol ? Tout d'abord, il est à noter qu'il existe de très nombreux médicaments contenant cette molécule. Si le plus connu reste le Doliprane, l'Actifed, le Dafalgan ou encore le Fervex font également partie de cette gamme. Au moins 16 médicaments différents sont à base de paracétamol : Actifed, Actron, Algicalm, Algodol, Claradol, Codoliprane, Dafalgan, Dextropropox, Doliprane, Dolirhume, Efferalgan, Febrectol, Fervex, Humex, Paracétamol codéine, Rhumagrip, Tramadol. Pas de panique si vous ne trouvez pas votre médicament habituel, il en existe donc plein d'autres qui peuvent s'y substituer en produisant les mêmes effets.

Si les pharmaciens indiquent délivrer ces divers remèdes au compte-gouttes afin de pouvoir satisfaire la demande, il est à noter que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) tient à jour un tableau de bord, accessible en ligne, sur la disponibilité des produits. À ce jour, des tensions d'approvisionnement sont signalées sur "toutes les formes orales et suppositoires" de paracétamol. Les pharmacies en disposent donc, mais les stocks sont moins importants qu'à l'accoutumée.

La vente en ligne interdite

Ainsi, un arrêté publié ce mercredi au Journal officiel annonce la suspension de la vente de paracétamol sur Internet jusqu'au 31 janvier, "considérant que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de six mois, avec des tensions d'approvisionnement marquées pour les formes pédiatriques". Le gouvernement motive également sa décision par "les incertitudes au cours des prochaines semaines liées à la situation sanitaire en Chine [qui] font peser un risque d'aggravation des tensions en approvisionnement des spécialités composées exclusivement de paracétamol."