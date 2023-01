"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Douze millions d'euros. Beaucoup d'entre nous aimeraient avoir ça sur leur compte en banque. Mais pour y parvenir, il faut trouver les résultats du Loto et participer au tirage de ce mercredi 4 janvier 2023.

[Mis à jour le 4 janvier 2023 à 19h12] Avec 12 millions d'euros en jeu, le tirage du Loto de ce mercredi 4 janvier 2023 devrait attiser les convoitises. Si, à l'Euromillions, la cagnotte est toujours au minimum de 17 millions d'euros, au Loto, une telle somme est plus rare. Car pour ce jeu de hasard, le jackpot minimal est de deux millions d'euros et le gros lot moyen s'élève à cinq millions. Alors, comment cela se fait-il qu'une telle cagnotte soit en jeu ce mercredi soir ? Pour le 31 décembre et le passage à la nouvelle année, la FDJ avait mis en jeu un jackpot de 10 millions d'euros. Mais, personne n'ayant trouvé le résultat du Loto, celui-ci a été remis en jeu lundi.

Lundi encore, personne ne semble avoir eu assez de chance pour cocher les bons résultats sur sa grille. Conséquence, ce mercredi, ce sont désormais 12 millions d'euros qui sont en jeu puisque, à chaque fois que la cagnotte n'est pas remportée, elle est remise en jeu avec un million d'euros supplémentaires. Jusqu'à quand ? Il ne semble pas y avoir vraiment de plafond de verre au Loto, contrairement à l'Euromillions. À ce jour, le plus gros jackpot jamais remporté lors d'un tirage du Loto s'élevait à 26 millions d'euros.

Cette coquette somme a été empochée par un heureux vainqueur qui avait tenté sa chance lors du tirage du Loto du samedi 11 septembre 2021. Depuis le premier Loto en 1976, s'il n'y a pas eu de plus grosse cagnotte remportée d'autres sommes tout aussi séduisantes, ont néanmoins été empochées. Le 6 juin 2011, un joueur ayant tenté sa chance à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, était parvenu à remporter le pactole de 24 millions d'euros. Dernière cagnotte du top 3 des plus grosses sommes jamais remportées lors d'un tirage du Loto, celle encaissée par un couple de Girondins qui était sorti victorieux du tirage du Loto du 19 mai 2014. Ce couple était, qui plus est, récidiviste. Il avait précédemment remporté, dans les années 90, 100 000 francs à ce même jeu.