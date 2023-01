"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 4 janvier 2023 vient d'avoir lieu. Que fallait-il avoir joué ? Les résultats gagnants sont disponibles.

[Mis à jour le 4 janvier 2023 à 21h04] Fruit du tirage du Loto spécial Nouvel An à 10 millions d'euros resté sans grand vainqueur et d'un second tirage à 11 millions d'euros lundi, lors duquel personne n'est parvenu non plus à trouver le résultat du Loto, le jackpot de ce mercredi 4 janvier 2023 s'élevait à 12 millions d'euros. Une cagnotte qui a dû attiser les convoitises. Toutefois, il semble que personne n'est parvenu, une fois de plus, à trouver le résultat gagnant. Treize millions d'euros seront donc proposés lors du prochain tirage du Loto samedi. En attendant, voici tous les résultats :

Tirage du 04/01/2023 3 - 5 - 25 - 38 - 49 Chance : 10

Joker+ 4 165 281

Option 2nd tirage : 7 - 13 - 15 - 24 - 38

10 codes gagnants : B 1331 2085 - C 2708 4506 - F 0239 0561 - F 6798 7974 - J 1897 4691 - J 9751 8108 - K 6240 6476 - K 9021 0577 - N 3171 4181 - R 0544 7369

À ce jour, le plus gros jackpot jamais remporté lors d'un tirage du Loto s'élevait à 26 millions d'euros. Cette coquette somme a été empochée par un heureux vainqueur qui avait tenté sa chance lors du tirage du Loto du samedi 11 septembre 2021. Depuis le premier Loto en 1976, s'il n'y a pas eu de plus grosse cagnotte remportée d'autres sommes tout aussi séduisantes, ont néanmoins été empochées. Le 6 juin 2011, un joueur ayant tenté sa chance à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, était parvenu à remporter le pactole de 24 millions d'euros. Dernière cagnotte du top 3 des plus grosses sommes jamais remportées lors d'un tirage du Loto, celle encaissée par un couple de Girondins qui était sorti victorieux du tirage du Loto du 19 mai 2014. Ce couple était, qui plus est, récidiviste. Il avait précédemment remporté, dans les années 90, 100 000 francs à ce même jeu.