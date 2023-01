Charlie Hebdo : des caricatures de Khamenei... et des menaces

Suite à la publication de caricatures du chef suprême de l'Iran dans le média satirique Charlie Hebdo, le régime islamique a annoncé la fermeture d'un institut français à Téhéran et critiqué le gouvernement.

Dans un numéro spécial dédié aux tragiques attentats de 2015, le média satirique Charlie Hebdo a publié ce mercredi plusieurs caricatures d'Ali Khamenei, plus haute personnalité religieuse et politique d'Iran. Ces dessins diffusés dans le cadre d'un concours de caricatures lancé par le média satirique ont été dévoilés dans le premier numéro 2023 de l'année. En marge du concours, Charlie Hebdo a estimé que ces dessins étaient "une manière de montrer [leur] soutien aux Iraniennes et aux Iraniens qui mettent en jeu leur vie pour défendre leur liberté face à la théocratie qui les opprime depuis 1979". Depuis septembre 2022, le pays connaît une vague de contestation contre le régime suite à l'arrestation et assassinat de Mahsa Amini par la police des mœurs.

Les menaces iraniennes contre la France

Le régime iranien a vivement réagi et désapprouvé ces caricatures jugées "insultantes". C'est sur Twitter que le ministre iranien des Affaires étrangères a critiqué l'"acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique", indiquant que "cela ne restera pas sans réponse efficace et ferme" a-t-il prévenu. L'homme politique a également ajouté que l'Iran "ne permettrait pas au gouvernement français de dépasser les bornes".

En réaction à ces attaques contre le gouvernement français, pourtant séparé de tout regard sur la presse depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Nathalie Loiseau, députée représentante de la France au Parlement européen a réagit sur Twitter : "Que ce soit parfaitement clair : le régime répressif et théocratique de Téhéran n'a aucune leçon à donner à la France" a-t-elle prévenu.

Depuis la diffusion de ces caricatures l'ambassadeur français en Iran, Nicolas Roche, a été convoqué par les autorités locales. Le lendemain, ce jeudi 5 janvier, le régime iranien a annoncé via un communiqué que le ministère des Affaires étrangères mettait "fin aux activités de l'Institut Français de Recherche en Iran (Ifri) comme une première étape". Cet établissement établi en Iran, l'un des 27 centres de recherche français dans le monde, a pour mission première de promouvoir la recherche "dans les domaines de l'archéologie et des sciences humaines et sociales" selon le site internet de l'institut.