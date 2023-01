La Poste : quand recevrez-vous votre courrier à partir de mars 2023 ?

La Poste se prépare à supprimer les tournées quotidiennes des facteurs à partir du mois de mars 2023. Dans plusieurs communes, le courrier ne sera livré qu'un jour sur deux.

Finie la tournée quotidienne du facteur ! La Poste veut revoir son fonctionnement et prévoit des expérimentations à compter du mois de mars pour adapter ses livraisons "au mieux [aux] évolutions sur le terrain", notamment la baisse drastique du nombre de courriers envoyés ces dernières années. Les Français habitant dans les 68 communes qui serviront de cobayes ne recevront leurs lettres et autre colis qu'un jour sur deux à partir du mois de mars, rapporte Franceinfo ce vendredi 6 janvier 2023. Seuls les courriers urgents feront figure d'exception et arriveront quotidiennement dans les boites aux lettres.

Le courrier livré un jour sur deux, pourquoi ?

Dans différentes communes des Pyrénées-Orientales et Atlantiques ou d'autres villes proches de Bordeaux ou d'Amiens les facteurs alterneront entre deux itinéraires, un jour sur deux. Une façon de diviser par deux les efforts qui devraient tout de même suffire compte tenu de la quantité des courriers livrés, en forte baisse selon le directeur général adjoint de la branche services-courrier-colis au sein de l'entreprise à La Poste interrogé sur Franceinfo : "Nous livrions en 2008 plus de 18 milliards de lettres, nous n'en livrons plus que 7 milliards en 2022". Même la quantité des courriers urgents qui comprennent les colis, la presse ou encore les recommandés a été divisée par 14 entre 2008 et 2022.

Si les premières expérimentations débuteront au mois de mars 2023, d'autres suivront le pas à partir de juin. Pour définir les derniers détails de la réorganisation de La Poste et des tournées des facteurs, plusieurs réunions sont organisées au niveau local durant le mois de janvier.

La réorganisation de La Poste déplait aux syndicats

L'annonce de la réorganisation de La Poste et la suppression des tournées quotidiennes des facteurs a du mal à passer auprès de certains syndicats. "Les usagers ne verront plus quotidiennement leurs facteurs", déplore d'abord Ludovic Jeanneau, délégué Sud-PTT au micro de Franceinfo ce vendredi 6 janvier. Le syndicaliste insiste sur la fonction sociale du facteur, parfois seul contact humain des personnes âgées et isolées, et craint que ce lien soit trop affecté par la réorganisation des livraisons de courriers. Mais la principale crainte des syndicats et la prochaine suppression de postes de facteurs, car à termes c'est l'objectif de l'entreprise selon eux.