"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 6 janvier 2023, 40 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le deuxième tirage de l'Euromillions de l'année fera-t-il de vous un millionnaire ? Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

Pour devenir millionnaire, vous avez plusieurs options : vous transformez soudainement en femme ou homme d'affaires, devenir un petit génie de l'informatique et créer l'application qui fera de vous une personne riche ou... restez tel que vous êtes et, sans forcer, attendre de trouver par magie le résultat de l'Euromillions. Attention toutefois, si cela est moins éprouvant mentalement que de faire de savants calculs, il s'agit d'un travail de longue haleine qui requiert une certaine persévérance. Tirage après tirage de l'Euromillions, il ne faut, en effet, pas se laisser démoraliser par les défaites qui s'enchaînent.

Et pour cause, lors de chaque tirage de l'Euromillions, que l'on soit en année paire ou impaire, le mardi ou le vendredi, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou encore qu'une tempête de neige s'abatte sur la France, le nombre de combinaisons possibles est toujours le même : 139 838 160. Pour faire court, vous avez une chance sur 139 838 160 de remporter le tirage de l'Euromillions. C'est peu, mais il semble, au regard des témoignages des heureux vainqueurs, que cela soit possible. Mieux vaut cependant éviter de trop compter sur cette rentrée d'argent.