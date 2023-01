"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 janvier 2023 [EN DIRECT]"

LOTO. Ce samedi 7 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 13 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Les résultats seront disponibles dès leur publication sur cette page.

[Mis à jour le 7 janvier 2023 à 19h30] Après des fêtes de fin d'année très bénéfiques sur le plan personnel, mais qui le sont moins quant au pouvoir d'achat, entre les cadeaux de Noël, les différents repas et les éventuels voyages, que diriez-vous de devenir multimillionnaire afin que vos problèmes de budget soient relégués au statut de simples souvenirs ? La Française des jeux (FDJ) vous propose en effet de remporter 13 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto, ce samedi 7 janvier 2023. Le tirage sera effectué vers 20h20, et les résultats du Loto seront donnés vers 20h45, avant d'être affichés dans les minutes qui suivent sur cette page.

Le tirage spécial du Nouvel An, avec un jackpot de 10 millions d'euros, n'a pas été remporté, tout comme les tirages du lundi 2 et du mercredi 4 janvier. Voici pourquoi le jackpot a été porté à 13 millions d'euros lors du tirage de ce samedi soir. Par ailleurs, la FDJ va également tirer au sort 10 codes gagnants pour 20 000 euros chacun. Il est possible de jouer ce samedi soir jusqu'à 20h15. Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle ou dans un point de vente agréé par la FDJ.

Alors que l'année 2022 vient de se terminer, quel a été le plus gros gain de l'année ? Le jackpot le plus important du Loto pour 2022 a été remporté le 5 décembre dernier. La grille gagnante a été enregistrée à Paris, et elle a permis à un joueur chanceux de remporter la somme colossale de 25 millions d'euros. Il s'agit là du troisième plus gros jackpot remporté dans l'histoire du Loto. Le deuxième plus gros jackpot, d'un montant de 26 millions d'euros, a de son côté été remporté le 11 septembre 2021. C'est lors du tirage du 4 décembre de la même année que le jackpot le plus conséquent du Loto a été remporté, d'une valeur de 30 millions d'euros.