"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 9 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. La semaine commence fort ce lundi 9 janvier 2023 à la FDJ. Quatorze millions d'euros sont en jeu pour le tout premier tirage du Loto. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 9 janvier 2023 à 19h04] Depuis le tirage du 31 décembre, lors duquel la Française des jeux (FDJ) avait proposé un tirage du Loto exceptionnel de 10 millions d'euros, la cagnotte ne trouve pas preneur. Résultat, tirage après tirage, voilà le jackpot qui grossit inexorablement. Pour ce lundi 9 janvier 2023, c'est désormais une cagnotte de 14 millions d'euros qui est en jeu. Comme lors de chaque tirage, il est possible de jouer jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros, le prix d'une grille cochée de cinq chiffres et un N°Chance, soit une combinaison de base. Mieux vaut-il parier sur le 3 ? Ou le 25 a-t-il plus de chance de sortir ? À moins que ce ne soit le jour du 37 ? Le plus difficile pour les joueurs est de trouver la combinaison qui fera d'eux des millionnaires.

Pour certaines personnes, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le principe est simple : jouer encore et toujours la même combinaison. Et il se trouve que, pour des vainqueurs, cette stratégie s'est déjà avérée payante, par le passé. Pour d'autres, il n'est possible de trouver le résultat du Loto qu'en s'appliquant à réaliser quelques savants calculs. Pour ce faire, ils se penchent sur le tableau des chiffres qui sont le plus ou le moins sortis au cours des derniers tirages du Loto. D'autres encore, préfèrent parier sur des numéros qui leur parlent : une date de naissance, le chiffre inscrit sur le maillot de leur sportif préféré… L'important est avant tout et surtout d'être convaincu de son choix.

Une chose est sûre, en cas de victoire, le prochain tirage du Loto, prévu mercredi, n'offrira que 2 millions d'euros à remporter. Et pour cause, dans le cas où quelqu'un parviendrait, ce soir, à trouver le résultat du Loto, il faudrait remettre les compteurs à zéro mercredi. En revanche, quoi qu'il arrive ce lundi soir, soyez assuré que la FDJ proposera un jackpot exceptionnel à l'occasion du vendredi 13, en fin de semaine. Treize millions d'euros minimum seront à remporter ainsi que 50 codes à 20 000 euros. Attention toutefois, la grille sera exceptionnellement vendue 3 euros.