"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 9 janvier 2023 [EN LIGNE]"

[Mis à jour le 9 janvier 2023 à 21h15] Le tirage du Loto de lundi 9 janvier 2023 a enfin eu lieu ! Résultat, il y a une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise, et à nouveau une bonne. La première nouvelle sympathique est que tous les résultats du Loto sont à retrouver sans plus attendre un peu plus bas sur cette page. La mauvaise ? C'est qu'il n'y a malheureusement pas encore eu de grand gagnant ce coup-ci. Mais cela veut dire qu'il y a une seconde bonne nouvelle, à savoir que pour son prochain tirage du Loto, la Française des jeux (FDJ) propose, dès à présent, une cagnotte encore plus grosse : 15 millions d'euros !

Tirage du 09/01/2023 1 - 20 - 30 - 38 - 48 Chance : 3

Joker+ 3 487 961

Option 2nd tirage : 6 - 14 - 26 - 41 - 44

10 codes gagnants : E 5630 0143 - E 6557 6488 - F 0470 4774 - K 0155 5030 - O 0425 0244 - R 7176 6751 - R 7771 9617 - S 2781 8719 - T 6886 7165 - W 3936 1987

Prochain tirage, mercredi donc. Pour certaines personnes, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le principe est simple : jouer encore et toujours la même combinaison. Et il se trouve que, pour des vainqueurs, cette stratégie s'est déjà avérée payante, par le passé. Pour d'autres, il n'est possible de trouver le résultat du Loto qu'en s'appliquant à réaliser quelques savants calculs. Pour ce faire, ils se penchent sur le tableau des chiffres qui sont le plus ou le moins sortis au cours des derniers tirages du Loto. D'autres encore préfèrent parier sur des numéros qui leur parlent : une date de naissance, le chiffre inscrit sur le maillot de leur sportif préféré… L'important est avant tout, et surtout, d'être convaincu de son choix.