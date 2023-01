"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 10 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a dévoilé les résultats de ce mardi 10 janvier 2023. Allez-vous pouvoir prendre votre retraite plus tôt que prévu ?

[Mis à jour le 10 janvier 2023 à 21h48] Cinquante millions d'euros étaient en jeu ce mardi 10 janvier 2023. De quoi envisager de racheter facilement plusieurs semestres et prendre sa retraite plus tôt que prévu en cas de victoire, c'est certain. Mais pour passer de la théorie à la pratique encore faut-il avoir trouvé les résultats de l'Euromillions. Que fallait-il avoir parié ce mardi ? Retrouvez sans plus attendre le code My Million et le résultat du jour :

Tirage du 10/01/2023 11 - 13 - 34 - 40 - 42 Etoiles : 3 - 10

MyMillion : CQ 491 0323

Prochain tirage de l'Euromillions vendredi ! Gardez en tête que le mieux pour réussir l'impossible est de croire en sa chance et surtout, de ne pas trop espérer non plus, sinon, la déception sera, pour la plupart des joueurs, garantie. Car en ne jouant qu'une combinaison lors du tirage de l'Euromillions, vous avez une chance sur plus de 139 millions d'être l'heureux vainqueur. Notez toutefois qu'il est toujours possible de remporter quelques dizaines, voire centaines ou milliers d'euros en cochant seulement une partie du bon résultat de l'Euromillions. Ainsi, lors du précédent tirage, vendredi, si personne n'est parvenu à trouver la combinaison en entier, deux grilles, dont une validée en France, avaient été cochées des cinq bons chiffres ainsi que d'un des deux numéros étoile. Chaque propriétaire a ainsi pu réclamer 342 205,30 euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards quelque temps.

Si vous souhaitez avoir plus de chance de sortir vainqueur d'un tirage, le mieux est cependant de vous tourner vers le Loto. En ne jouant qu'une combinaison à ce jeu de hasard, vous aurez une chance sur un peu plus de 19 millions de mettre la main sur les résultats du jour. C'est encore peu, mais toujours plus qu'à l'Euromillions. À noter toutefois que la cagnotte est généralement bien moins intéressante au Loto. Néanmoins, vendredi 13 oblige, la FDJ met en jeu, un tirage exceptionnel de 13 millions d'euros. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance !