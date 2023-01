"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 janvier 2023, 15 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ propose bien 15 millions d'euros pour son tirage du Loto du mercredi 11 janvier 2023. Vous avez jusqu'à 20h15 pour trouver les résultats.

Les résultats du Loto de ce tirage du mercredi 11 janvier 2023 seront, comme d'habitude, livrés vers 21 heures. Ils seront à retrouver sur cette page. Et une chose est sûre, le résultat du Loto sera particulièrement scruté ! Quinze millions d'euros sont en effet en jeu. C'est 10 millions de plus que le jackpot moyen remporté lors des tirages du Loto. De quoi inspirer les participants. Certains ne manqueront pas de multiplier leur chance en achetant plusieurs grilles ou en cochant davantage de cases.

Attention toutefois, si une grille classique coûte 2,20 euros, en sélectionnant plus que les cinq chiffres nécessaires, à choisir entre les 49 propositions, et le N°Chance, à cocher parmi les 10 options possibles, le prix de la grille sera revu à la hausse. Si vous ajoutez un N°Chance supplémentaire, le tarif de la grille grimpera à 4,40 euros. En revanche, si vous préférez cocher les des chiffres compris entre 1 et 49, il vous en coûtera… 13,20 euros. Vous l'aurez compris, plus vous augmentez vos chances de trouver le résultat du Loto, plus le prix de la grille est élevé.