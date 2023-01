"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ propose bien 15 millions d'euros pour son tirage du Loto du mercredi 11 janvier 2023. Vous avez jusqu'à 20h15 pour trouver les résultats.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 19h04] Les résultats du Loto de ce tirage du mercredi 11 janvier 2023 seront, comme d'habitude, livrés vers 21 heures. Ils seront à retrouver sur cette page. Et une chose est sûre, le résultat du Loto sera particulièrement scruté ! Quinze millions d'euros sont en effet en jeu. C'est 10 millions de plus que le jackpot moyen remporté lors des tirages du Loto. De quoi inspirer les participants. Certains ne manqueront pas de multiplier leur chance en achetant plusieurs grilles ou en cochant davantage de cases.

Attention toutefois, si une grille classique coûte 2,20 euros, en sélectionnant plus que les cinq chiffres nécessaires, à choisir entre les 49 propositions, et le N°Chance, à cocher parmi les 10 options possibles, le prix de la grille sera revu à la hausse. Si vous ajoutez un N°Chance supplémentaire, le tarif de la grille grimpera à 4,40 euros. En revanche, si vous préférez cocher les des chiffres compris entre 1 et 49, il vous en coûtera… 13,20 euros. Vous l'aurez compris, plus vous augmentez vos chances de trouver le résultat du Loto, plus le prix de la grille est élevé.

Ainsi, que le jackpot soit remporté ou non, cinquante personnes repartiront, quoi qu'il arrive, avec 20 000 euros ce vendredi soir. Mais cela n'est pas sans conséquence pour les joueurs. Si leur motivation n'en est sûrement, à première vue, que reboostée, leur budget Loto doit légèrement être revu à la hausse. Et pour cause, avec autant de gains qui seront forcément remis, la FDJ doit rentrer dans ses frais et n'a trouvé d'autres solutions que de réajuster exceptionnellement le prix de la grille. Celui-ci est donc de 3 euros, contre 2,20 euros habituellement. Mais après tout, si vous sentez que c'est votre jour de gloire, 3 euros pour 13 millions d'euros, le jeu en vaut la chandelle !