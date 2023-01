"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 janvier 2023 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Après le My Million du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 13 janvier 2023, le reste des résultats vient d'être dévoilé.

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 21h37] Ça y est ! Après quelques dizaines de minutes supplémentaires, le résultat de l'Euromillions de ce vendredi 13 janvier 2023 a enfin été annoncé par la FDJ ! On ignore encore toutefois si quelqu'un est parvenu à remporter le tirage de l'Euromillions qui proposait 65 millions d'euros. Pour rappel, pour les tirages de l'Euromillions, ce sont pas moins de neuf pays qui participent, et avec des milliers de joueurs. Le vendredi 13 leur aura-t-il porté chance ou pas ? Le mieux pour l'heure est de consulter sans plus attendre les résultats de l'Euromillions pour voir s'ils correspondent ou non aux vôtres. Pensez bien à vérifier le code My Million qui permet, lors de chaque tirage, de remporter un million d'euros si vous avez joué en France.

Tirage du 13/01/2023 4 - 13 - 25 - 33 - 37 Etoiles : 5 - 10

MyMillion : JN 226 6277

Prochain tirage de l'Euromillions mardi. Mais, avant cela, il sera possible de jouer dès samedi 14 janvier 2023 au Loto. Le Super Loto du vendredi 13 n'ayant pas fait de grand gagnant, 17 millions d'euros sont proposés. Quoi qu'il en soit, que vous tentiez votre chance au tirage de l'Euromillions ou à celui du Loto, gardez bien en tête que vous avez nettement plus de chances de repartir bredouille que millionnaire. Avec respectivement une chance sur 139 838 160 et une chance sur 19 068 840 de trouver la totalité des résultats gagnants, vous avez davantage de chances de voir l'un de vos enfants (une sur 12 millions) devenir astronaute que de remporter le gros lot. Mais, comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" !