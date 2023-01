"Grève du 19 janvier 2023 : transports, énergie, école... Les secteurs concernés"

GREVE 19 JANVIER. Face à la réforme des retraites, les syndicats appellent toujours à la grève et à une "mobilisation massive" le 19 janvier 2023. Transports, énergie, écoles, raffineries... De nombreux secteurs sont concernés.

[Mis à jour le 14 janvier 2023 à 14h07] "Le 19 janvier, il faut des millions de personnes en grève et dans la rue", a encore une fois affirmé Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, au micro de RMC/BFMTV dans la matinée du vendredi 13 janvier. Une journée de "mobilisation massive" a été décrétée par l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) afin de dénoncer et de combattre la réforme des retraites présentée mardi 10 janvier par le gouvernement d'Elisabeth Borne.

"J'ai rarement senti autant de mécontentement", a affirmé Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT a par ailleurs réagi aux déclarations d'Elisabeth Borne, qui a appelé, jeudi 12 janvier, les syndicats "à la responsabilité" pour "ne pas pénaliser les Français". "Je trouve ces propos scandaleux. C'est elle qui aurait dû réfléchir avant de lancer cette réforme, c'est elle qui met le feu, ce n'est pas nous. Tous les syndicats, et c'est rare, l'ont prévenu. Qu'elle assume la responsabilité de la mobilisation", a répondu Philippe Martinez.

Le syndicaliste espère que les mobilisations du 19 janvier ne seront qu'un premier pas : "C'est le premier rendez-vous, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Il y aura, je l'espère, plusieurs millions de grévistes et de manifestants. Parce que tout le monde est concerné." S'il faudra attendre le jour de la mobilisation pour savoir à quel point le mouvement est suivi, déjà plusieurs secteurs ont répondu positivement à l'appel à la grève : les transports, le secteur de l'énergie et du pétrole ou encore les écoles et la santé. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des mobilisations prévues, secteur par secteur.

Un appel à la grève intersyndical le 19 janvier

Uni dans un front commun pour la première fois depuis 12 ans, les huit leaders des syndicats français ont appelé à faire grève et à manifester en bloc contre la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne le mardi 10 janvier, qu'ils jugent "injuste". La CFDT, la CGT, FO, la CFTC, l'Unsa, la FSU, la CFE-CGC et Solidaires invitent toutes leurs branches syndicales à stopper le travail et à battre le pavé. Beaucoup d'espoirs reposent sur cette journée de mobilisation, car "le moment qui peut le plus fédérer dans le pays sera la date proposée par les organisations syndicales", a reconnu la députée LFI Clémentine Autain sur BFMTV le 10 janvier. Des regroupements sont prévus partout en France. Sur le site de la CGT, plusieurs d'entre eux sont déjà listés.

Toute la gauche, du PS aux écologistes, a appelé à rejoindre les rangs. "Mes baskets sont prêtes", déclarait à l'AFP Marine Tondelier, nouvelle secrétaire nationale d'EELV. Du coté du Parti communiste français, mené par Fabien Roussel, l'appel est partagé. Pourtant, toute l'opposition ne sera pas présente. Sur BFMTV, le secrétaire de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré que n'étaient pas conviés "les députés ou les représentants du Rassemblement national". Sur franceinfo, Laure Lavalette, porte-parole du RN à l'Assemblée nationale, avait affirmé plus tôt que "les manifestations ne font pas partie de l'ADN" du parti.

Des grèves à la RATP et la SNCF le 19 janvier

La RATP, qui était déjà en grève vendredi 13 janvier, jour des négociations annuelles obligatoires, promet un mouvement social encore plus important le 19 janvier. Objectif : le "zéro transport" selon la CGT-RATP qui n'est toutefois pas sûre de l'atteindre. Le syndicat, qui représente 35% des salariés de la RATP, va utiliser un préavis de grève "à durée illimitée" qui a été déposé en décembre 2019 lors de la précédente réforme des retraites "avortée", comme l'indique TF1 Info. Il convient cependant de rappeler qu'il n'y a pas d'intersyndicale à la RATP. Cependant, chacun des syndicats appelle de son côté à la grève.

A la SNCF, l'intersyndicale (CGT, Unsa, Sud Rail, CFDT) a promis une grève "puissante" dans un communiqué publié le 11 janvier dernier. "Dans le ferroviaire, les organisations syndicales (...) affirment leur volonté de construire une offensive (...) la plus forte afin de faire céder le gouvernement", peut-on y lire. Des syndicats qui étudient par ailleurs "des modalités d'action allant au-delà de 24h après la journée du 19 janvier". Que ce soit pour la SNCF et la RATP, les perturbations du trafic en raison des grèves ne seront connues que 24 à 48 heures avant le jour J, lorsque les entreprises publieront leurs prévisions de circulation.

Les chauffeurs routiers comptent également se mobiliser contre la réforme des retraites. Fabrice Michaud, représentant de la branche "Transports" de la CGT, a indiqué à TF1 Info vendredi 13 janvier que l'objectif est celui d'une "mobilisation générale". "Des préavis de grève ont été déposés par les chauffeurs routiers, par les convoyeurs de fonds, mais également par les sociétés de livraisons", a-t-il précisé, même si pour l'instant, un "blocage" n'est pas envisagé. Cependant, "si le gouvernement campe sur ses positions", une mobilisation similaire à celle prévue dans les raffineries pourrait être mise en place.

Le secteur de l'énergie en grève, des coupures à prévoir ?

Les syndicats de l'énergie doivent se réunir le 16 janvier pour déterminer leur "plan de bataille". Ils s'attendent déjà à "une très forte mobilisation", et la CGT-FNME milite pour des actions offensives pouvant comprendre des "coupures de courant [ou des] rétablissements de lignes ou distributions gratuites d'électricité pour des personnes précaires". D'autres, comme Stéphane Chérigié de CFE-énergie, ne vont pas aussi loin mais mais mettent en garde contre le risque de "baisse de charge dans les centrales électriques", et "de retard dans les jours de maintenance", écrit le Figaro.

La grève aura-t-elle un impact sur les Français ? Le discours interroge mais le 11 janvier sur franceinfo, Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT-FNME, assurait : "Nous ne pénaliserons pas les usagers."

Les raffineries en grève à l'appel de la CGT-Pétrole

Le réforme des retraites "illégitime et inacceptable" ne doit pas entrer en vigueur pour les syndicats du secteur pétrolier. La CGT-Pétrole a invité les salariés à multiplier et intensifier les grèves ces prochaines semaines, anticipant des "baisses de débit" et "l'arrêt des expéditions" de carburants, selon Eric Sellini le coordinateur national du syndicat chez TotalEnergies.

Le syndicat prévoit une grève de 24 heures le 19 janvier, une autre de 48 heures le 26 janvier, et enfin une grève de trois jours à compter du 6 février. Un plan en trois étapes qui laisse la voie ouverte à une reconduction du mouvement social et même "si nécessaire, à l'arrêt des installations de raffinage". En réponse, et avant de revivre la crise de l'automne, la Première ministre Elisabeth Borne a enjoint les grévistes à "ne pas pénaliser les Français" lors d'un déplacement le 12 janvier.

La fonction publique en grève en janvier

Mercredi 11 janvier, au lendemain des annonces d'Élisabeth Borne concernant la réforme des retraites, l'intersyndicale de la fonction publique a invité tous les agents à se mobiliser le 19 janvier, dénonçant une réforme "injuste et inutile". Dans un communiqué commun, CFDT, CFE-CGC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires et UNSA "exigent" tout simplement du gouvernement "le retrait de son projet de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans et d'augmenter la durée de cotisation". Et de renchérir : "Les améliorations évoquées des droits des agents par la mise en place d'une retraite progressive dans certains cas, la conservation des droits liés au service actif et désormais leur portabilité, ne peuvent en aucun cas compenser le recul de l'âge d'ouverture des droits à la retraite ou l'allongement de la durée de cotisation." Un préavis de grève a été déposé pour tout le mois de janvier, ce qui permettra donc aux salariés de se mobiliser le 19 janvier.

Le secteur de la santé aussi en grève le 19 janvier

Déjà mobilisés dans une grève "illimitée" depuis le 10 janvier, les hôpitaux vont sans aucun doute se joindre au mouvement de grève du 19 janvier. Mais par conscience professionnelle et pour éviter de pénaliser les patients, les syndicats et la Fédération des hôpitaux de France (FHF) expliquent que de nombreux soignants participeront à la mobilisation depuis leur poste, en portant en brassard "en grève" sur leur blouse.

En plus de dénoncer la réforme des retraites, les soignants revendiquent augmentation des salaires - certains militent pour un smic à 2000 euros -, une retraite à 60 ans et possiblement anticipée à 55 ans, mais aussi le recrutement de "200 000 agents dans les secteurs sanitaire, social et médico-social". En plus des hôpitaux, quelques médecins libéraux, qui étaient en grève au début du mois, pourraient individuellement prendre part à la journée de grève du 19 janvier. Des médecins libéraux qui réclament une hausse des tarifs des consultations de 25 à 50 euros, un allégement de leurs tâches administratives ou encore des mesures incitatives pour diminuer le nombre de déserts médicaux.

Des grèves dans l'Education nationale ?

L'appel intersyndical à la grève du 19 janvier a trouvé beaucoup d'écho du côté des syndicats de l'Education nationale, notamment le Snuipp-FSU, le Snes-FSU, l'Unsa-éducation ou encore le Sgen-CFDT. Les enseignants devraient donc être nombreux à descendre dans les rues pour dénoncer la réforme des retraites, d'autant plus que les professeurs des lycées professionnels s'opposent depuis plusieurs semaines à la réforme de la voie professionnelle voulue par Emmanuel Macron. D'ailleurs, une journée de grève est prévue le 17 janvier pour manifester contre le projet du gouvernement.

Les syndicats d'enseignants espèrent que cette grève sera largement suivie, mais l'immobilisme du gouvernement face aux revendications portées depuis longtemps par le secteur de l'Education a déjà causé "beaucoup de déception et de résignation dans la profession" rapporte Le Figaro. Certains travailleurs pourraient donc être démotivés avant même d'avoir commencé à protester.

Les gilets jaunes de retour ?

Les grèves de janvier pourraient être le point de départ du retour du mouvement des "gilets jaunes". Le samedi 7 janvier, entre 3 000 et 4 000 personnes ont manifesté partout en France pour donner un second souffle au mouvement citoyen qui luttait contre l'inflation et la réforme des retraites dès octobre 2018. Plusieurs pages Facebook appellent encore à reprendre les grandes thématiques de la rentrée sous une nouvelle lutte des gilets jaunes : lutte contre la réforme des retraites, l'inflation, les prix de l'énergie et du carburant ou encore l'utilisation du 49.3. Reste à voir si cet appel va être entendu.