"Grèves et manifestations en janvier 2023 : à quoi s'attendre ? La France paralysée ?"

GREVES 2023. Les syndicats feront donc front commun contre la réforme des retraites, plusieurs grèves et manifestations sont prévues sur tout le territoire le19 janvier.

Janvier était annoncé comme un mois chargé socialement, ce sera donc le cas. Après la présentation de la réforme des retraites et l'annonce du report de l'âge légal de 62 à 64 ans, tous les syndicats se sont mis d'accord pour manifester contre cette réforme jugée "injuste" par les organisations syndicales. Sont donc annoncés "grève et manifestations" le 19 janvier.

"C'est le début d'une mobilisation, on verra le 19 au soir pour la suite", a déjà anticipé le patron de la CFDT Laurent Berger, leader du syndicat réformiste. Les partis de gauche ont également appelé à rejoindre les rangs des cortèges à travers la France.

D'ici là, d'autres mouvements sociaux se préparent. Ce 10 janvier marquait ainsi l'entrée en vigueur du préavis de grève "illimitée" dans les hôpitaux après les grèves répétées des médecins libéraux. Une autre mobilisation devrait toucher les transports de la RATP ce vendredi 13 janvier, jour des négociations annuelles obligatoires. L'Éducation nationale devrait rejoindre le mouvement à son tour le 17 janvier.

Une manifestation intersyndicale du 19 janvier

Les huit leaders des syndicats français ont appelé à manifester en bloc contre la réforme des retraites présentées par Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier. Seront donc présents la CFDT, CGT, FO, CFTC, Unsa, FSU, CFE-CGC et Solidaires. C'est la date du jeudi 19 janvier qui a été bloquée, soit quelques jours seulement avant la "Marche pour nos retraites" du 21 janvier soutenue par le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Clémentine Autain prévenait déjà sur BFMTV le 10 janvier que "le moment qui peut le plus fédérer dans le pays sera la date proposée par les organisations syndicales". Toute la gauche du PS, aux écologistes ont appelé à rejoindre les rangs. "Mes baskets sont prêtes" déclarait à l'AFP Marine Tondelier, nouvelle secrétaire nationale d'EELV. Du coté du parti communiste français mené par Fabien Roussel, l'appel est partagé.

Pourtant, toute l'opposition ne sera pas présente. Sur BFMTV, le secrétaire de la CGT, Philippe Martinez a déclaré que n'était pas convié "les députés ou les représentants du Rassemblement national". Sur Franceinfo, Laure Lavalette, porte parole du RN à l'assemblée nationale, déclarait plutôt que "les manifestations ne font pas partie de l'ADN" du parti.

Les syndicats dénoncent une réforme "injustifiée". Ce mardi 10 janvier Elisabeth Borne annonçait plusieurs mesures à venir changement le système des retraites en France dont l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Dans un communiqué la CFDT a estimé que "le financement du système des retraites ne nécessite absolument pas une mesure aussi brutale qui, en plus d'être injuste, va pénaliser les travailleurs les plus modestes". L'intersyndicale a également annoncé une retraite qui prendrait place "dans la durée". Pour l'heure les lieux de mobilisations n'ont pas été annoncés, mais plusieurs regroupements se feront dans toute la France, et pas uniquement à Paris. Sur le site de la CGT seront listés les divers lieux de regroupements.

Quelle ampleur de la mobilisation le 19 janvier ?

A la sortie du conseil des ministres, Olivier Véran, porte parole du gouvernement a annoncé, confiant, que l'exécutif "ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive". "Nous sommes sortis de la phase de concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites", a-t-il développé. Olivier Véran a donc demandé aux Français de se "renseigner pour voir si vous êtes impactés et dans quel sens".

Malgré la convergence des luttes grâce à cette unité intersyndicale forcée par les événements - comme ce fut le cas en 2010 pour les mêmes raisons - Laurent Berger n'est pas certain d'une pleine mobilisation. Dans des propos rapportés par le Monde, le secrétaire général de la CFDT a laissé échapper à l'un de ses collaborateurs qu'une "demi journée de grève sans être payé, quand la fin du mois arrive de plus en plus tôt, ce n'est pas simple…". Le quotidien a également révélé, selon une source proche d'Elisabeth Borne qu'elle est à la fois "concentrée et inquiète" ne voulant pas revivre les péripéties de Noël dernier avec la grève des contrôleurs SNCF qui avait surpris le gouvernement. En réalité, personne ne peut jauger l'ampleur du mouvement qui se prépare : quelques dizaines de milliers de personnes ? 1 million de manifestants ? Davantage ?

Une grève à la RATP en janvier, et à la SNCF ?

Après des mouvements de grève à la chaîne en fin d'année, de nouvelles mobilisations sont attendues dans le secteur des transports. La RATP prend les devants avec la CGT qui a déposé un préavis de grève pour ce vendredi 13 janvier "qui couvre l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services". La date avancée pour une grève correspond à la tenue des négociations annuelles obligatoires et doit permettre à chaque salarié de "se faire entendre" selon le syndicat. La principale revendication est financière et porte sur une "augmentation statutaire mensuelle de 300 euros, équivalente à 50 points d'indice". Quelques jours après la présentation de la réforme des retraites, il n'est pas impossible que le sujet s'ajoute à la liste des principales revendications.

Du côté de la SNCF, lors de la présentation de ses vœux le 4 janvier, le PDG Jean-Pierre Farandou a dit craindre une "réaction assez vive" des cheminots à la présentation de la réforme des retraites ce 10 janvier. Cette "réaction" pourrait "venir perturber l'entreprise" a t-il déclaré, pessimiste. En cas de grève, Jean-Pierre Farandou a ensuite ajouté : "On aura une pensée pour nos clients".

Un préavis de grève dans les hôpitaux

Depuis le 10 janvier, les hôpitaux en proie à a crise sanitaire prennent part aux mouvements de grève. FO-Santé est le premier syndicat à avoir déposé un préavis de grève dans ce secteur mais est rejoint du 13 au 19 janvier par une autre initiative de la CGT-Santé. Dans un communiqué, le syndicat FO se plaint "des conditions de travail inacceptables" et veut défendre un personnel soignant "épuisé". A l'hôpital, les revendications sont nombreuses : augmentation des salaires - certains comme la CGT militent pour un smic à 2000€ -, une retraite à 60 ans et possiblement anticipée à 55 ans, mais aussi le recrutement de "200 000 agents dans les secteurs sanitaire, social et médico-social" et la fin de la dégradation et de la précarisation du service de santé français. Pour apaiser la colère, Emmanuel Macron s'est rendu lui-même auprès des soignants le 6 janvier pour adresser ses vœux et faires des propositions concernant l'embauche et les rémunérations mais le discours du chef de l'Etat n'a pas convaincu.

Les médecins en grève début janvier

La grève des médecins généralistes qui a duré plusieurs semaines n'a pas été reconduite. Pourtant, certains médecins restent mobilisés à prévenu "Médecins pour demain" : les grèves pourront continuer le samedi matin mais aussi de la PDSA, à savoir les médecins travaillant durant la permanence des soins donc le soir, la nuit mais aussi les week-ends.

Les membres du collectif "Médecins pour demain" réclament une hausse des tarifs des consultations, un allégement de leurs tâches administratives ou encore des mesures incitatives pour diminuer le nombre de déserts médicaux. La première revendication est celle qui cristallise le plus les tensions. Les médecins réclament un doublement du montant de la visite, passant de 25 à 50€.

Le Samu aussi en grève ?

Dans un communiqué daté du 3 janvier 2023, l'AFARM (Association Française des Assistants de Régulation Médicale) a tiré la sonnette d'alarme quant aux conditions de travail des ARM ; en effet, les assistants de régulation médicale qui répondent aux appels lorsque le 15 est composé ont lancé un appel au ministre de la santé, François Braun pour améliorer leurs conditions de travail et augmenter les effectifs. Face au triptyque épidémique, Covid, grippe et bronchiolite ; cumulés avec la grève des médecins généralistes, les appels n'ont jamais été aussi élevés a dénoncé l'AFARM. Ainsi, le collectif a décidé de "lancer un dernier cri d'alerte (...) avant un mouvement national des ARM sans précédent" si cet appel n'est pas entendu.

Des grèves dans l'Education nationale et d'autres secteurs ?

C'est tout un panel de secteur qui pourrait aussi être touché par des grèves durant le mois de janvier. L'Education nationale se prépare à une mobilisation des enseignants le 17 janvier après un appel lancé par plusieurs syndicats de l'enseignement. Parmi leurs revendications : la hausse des salaires et l'opposition à la réforme des retraites sans surprise mais aussi la lutte contre la réforme des lycées pros et de la voie professionnelle qui est critiquée à bien des égards et depuis plusieurs mois.

Outre l'Education, les trois versants de la fonction publique (les agents publics, les fonctionnaires territoriaux et le personnel hospitalier précité), le secteur de l'énergie et celui du commerce ou encore de la grande distribution sont aussi susceptibles de se mobiliser.

Les gilets jaunes de retour ?

Les grèves de janvier pourraient être le point de départ du retour du mouvement des "gilets jaunes". Le samedi 7 janvier, entre 3000 et 4000 personnes ont manifesté partout en France pour donner un second souffle au mouvement citoyen qui luttait contre l'inflation et la réforme des retraites dès octobre 2018. Plusieurs pages Facebook appellent encore à reprendre les grandes thématiques de la rentrée sous une nouvelle lutte des gilets jaunes : lutte contre la réforme des retraites, l'inflation, les prix de l'énergie et du carburant ou encore l'utilisation du 49.3. Reste à voir si cet appel va être entendu.