Grèves des raffineries : nouvelle pénurie d'essence en vue ?

Pour lutter contre l'adoption de la réforme des retraites, la CGT Pétrole a appelé à la grève et à l'arrêt des raffineries "si nécessaire" les 19 et 26 janvier et pour le 6 février prochain.

Vers un nouveau blocage des raffineries comme à l'automne dernier ? Dans un communiqué partagé par Eric Sellini sur les réseaux sociaux, le coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies a partagé plusieurs dates de grèves dans les raffineries. Ont en effet été annoncées des grèves, les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février, annoncées comme reconductibles "avec si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage". Dans le communiqué de la FNIC-CGT, le syndicat prévient que "les travailleurs et travailleuses du pétrole seront présents dans la lutte".

La FNIC-CGT, le syndicat des industries chimiques veut combattre la réforme des retraites, jugée "illégitime" et "inacceptable". Le syndicat a proposé pour financer les retraites de "solliciter les profits, notamment des multinationales". La lettre a également appelé les Français à garder un esprit critique contre les futures annonces du gouvernement pour "discréditer" le mouvement. Le syndicat dénonce les conditions de travail dans lequel ils évoluent : "Les salariés du pétrole subissent pénibilité, horaires de nuit, expositions aux matières dangereuses, avec au final une vie raccourcie ; ils refusent de travailler plus longtemps pour gaver les actionnaires" a dénoncé le syndicat.

Le gouvernement de son côté a rappelé que le droit de grève et le droit de manifester étaient constitutionnels mais qu'il était important "de ne pas pénaliser les Français", a prévenu a la Première ministre a rapporté l'AFP.

Quand auront lieu les grèves ?

Le communiqué prévient que ces grèves, si elles sont suivies, toucheront tous les sites de production mais aussi de distribution. Pour le moment trois dates ont été arrêtées. La mobilisation pourrait s'étendre car la grève est "reconductible" et bien que l'arrêt des raffineries n'est pas envisagé pour le moment, le syndicat prévient qu'il le pourrait si le mouvement prend de l'ampleur.

Grève de 24h, le 19 janvier

Grève de 48h, le 26 janvier

Grève de 72h, le 6 février

La dernière grève des raffineries qui avait immobilisé nombreux automobilistes l'automne dernier, avait duré plusieurs semaines pour réclamer de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale. Cette nouvelle action des syndicats pourrait entraîner de nouvelles perturbations pour les automobilistes. Pour le moment ces journées de grèves sont échelonnées dans le temps et devraient pas avoir le même impact qu'en 2022. Pourtant, le blocage des sites raffineries est une hypothèse envisagée par la CGT.