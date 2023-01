Suicide de Lucas, 13 ans : le harcèlement scolaire et "les moqueries" derrière son geste ?

Un jeune adolescent de 13 ans s'est donné la mort, samedi 7 janvier. Il était victime d'insultes et de harcèlement du fait de son orientation sexuelle.

Le décès de Lucas peut-il générer un sursaut et une prise de conscience à la hauteur du drame ? C'est semble-t-il ce que veut croire le ministre de l'Education nationale, qui s'est ému du suicide du jeune garçon, âgé de 13 ans, qui subissait des faits de harcèlement dans son collège, à Golbey, dans les Vosges, près d'Epinal. "Toutes mes pensées vont à Lucas. [...] Je pense à tous les élèves comme lui harcelés : leur désespoir fonde ma détermination à empêcher toute forme de harcèlement. Aucun enfant ne doit trouver comme issue ultime le suicide", a-t-il rédigé sur Twitter. Rappelons qu'Emmanuel Macron a assuré que la lutte contre le harcèlement scolaire était l'une des causes prioritaires de son quinquennat.

Une enquête ouverte après le suicide de Lucas

Une enquête, confiée au commissariat de police d'Epinal, a été ouverte pour établir si les actes de malveillance, dont a été victime le jeune garçon, sont bien la cause du suicide. Une autopsie a déjà été effectuée sur l'adolescent à l'Institut médico-légal de Nancy. Celle-ci a confirmé qu'il s'était donné lui-même la mort. Comme le rapporte notamment BFM, la famille de Lucas compte porter plainte. "Il y a toute une série de chaînes de responsabilités qui peuvent être recherchées et engagées si, en effet, les éléments d'une infraction ont été constitués", explique Me Catherine Faivre, l'avocate de la famille, dont le quotidien régional se fait l'écho.

Une cagnotte pour financer les obsèques de Lucas

Alors que les obsèques du jeune Lucas sont annoncées pour le samedi 14 janvier 2023 à Epinal, une cagnotte en ligne a été ouverte afin de récolter des fonds pour les financer. Sur Leetchi, on peut ainsi lire : "Aujourd'hui, nous mettons en place cette cagnotte pour accompagnée les parents et la famille dans cette douloureuse épreuve. Vos dons serviront à avoir des obsèques à la hauteur de l'amour que nous portons à Lucas." Jeudi, en début de soirée, un peu plus de 7 500 euros avaient été réunis. Pour les obsèques de Lucas, ses parents invitent les personnes présentes à porter un signe LGBT en hommage à leur fils.

Des faits de harcèlement déjà dénoncés par le passé

Le procureur de la République, Frédéric Nahon, a fait savoir dans un communiqué de presse que les parents de Lucas avaient dénoncé "des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège, en raison de son homosexualité, depuis plusieurs mois". Les faits "avaient été signalés à l'Education nationale, qui avait reçu les mineurs" concernés, a même ajouté le procureur.

Des éléments confirmés par Valérie Dautresme, directrice académique des services de l'Éducation nationale dans les Vosges, qui a fait part de son émotion à France Bleu Lorraine. Elle indique à nos confrères avoir été alertée des "moqueries" liées à l'homosexualité de l'adolescent, en septembre, lors d'une réunion parents-professeurs : "La situation a été prise très au sérieux par l'établissement, par le professeur principal", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle pensait que les "choses s'étaient arrangées". "Lorsqu'il y a eu la deuxième réunion parents-professeurs en fin d'année dernière, la maman et Lucas ont dit que les choses allaient mieux et que Lucas allait bien" a précisé Valérie Dautresme dans Le Parisien.