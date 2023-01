"Loto du vendredi 13 : un tirage exceptionnel. Quelle cagnotte et quelle heure pour le résultat ?"

RESULTATS LOTO. Un tirage exceptionnel du Loto est organisé par la Française des jeux (FDJ) ce vendredi 13 janvier 2023. Le résultat est attendu dans la soirée.

Le vendredi 13 est de retour en janvier 2023 et avec lui l'éternel débat entre les optimistes, persuadés de leur chance en ce jour particulier et les pessimistes, effrayés à l'idée de survivre jusqu'à ce soir. Les amateurs de Loto font sans doute partie de la première catégorie et la FDJ l'a bien compris avec, comme chaque année, un tirage exceptionnel du Loto et une cagnotte tout aussi inhabituelle.

Le Super Loto de ce soir affiche une cagnotte de, non pas de 13 millions d'euros comme initialement annoncé, mais bien 16 millions pour l'éventuel grand vainqueur du jour. Le résultat du tirage sera connu vers 21h30. Mais il y a un autre moyen de faire des heureux : alors qu'en temps normal 10 codes Loto sont tirés au sort en parallèle de la combinaison gagnante, vers 21 heures, pour ce tirage, ils seront… 50 !

Un tirage du Loto inhabituel le vendredi

En temps normal, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage du Loto le lundi, un deuxième le mercredi et un troisième le samedi. Mais cette semaine, une fois n'est pas coutume, un quatrième tirage du Loto est proposé ce vendredi. Régulièrement, en des occasions spéciales, des tirages du Loto supplémentaires sont organisés. Cela peut être à l'occasion de la Saint-Valentin, de Noël ou de l'anniversaire du Loto par exemple. Mais l'un des hasards du calendrier fait que, par moments, le 13 de certains mois, tombe un vendredi.

Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de remplir une grille sur Internet (voir le lien ci-dessous) ou de vous rendre chez un buraliste avant 20 heures. Un sel bon numéro vous permettra de rembourser votre grille, mais la somme remportée au Loto grimpe à 2000 euros dès 4 numéros avec numéro Chance, à 5 numéros (et sans numéro Chance) le pactole grimpe à 150 000 euros. Mais dans ce cas, vous serez passé à côté d'une énorme fortune....