"Loto du vendredi 13 : voici le résultat du tirage ! Y a-t-il un vainqueur ?"

LOTO. Les résultats du Loto du vendredi 13 janvier 2023 sont enfin connus ! Avez-vous remporté le tirage ?

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 21h23] Le suspense était à son comble. Pour ce vendredi 13, la Française des jeux organisait un Super Loto de 16 millions d'euros. Et le résultat tant attendu a été dévoilé peu avant 21 heures. Mauvaise nouvelle pour les participants, personne n'est parvenu à trouver les résultats du jour. En revanche, pour ceux qui auraient raté de peu leur chance de participer à ce tirage du Loto exceptionnel, il sera possible de tenter sa chance pour le tirage de demain, samedi. La cagnotte sera remise en jeu avec un million d'euros supplémentaires. Ce seront donc 17 millions d'euros qui seront à gagner... Reste à savoir si quelqu'un parviendra à trouver le résultat du Loto. Quant au tirage du vendredi 13, la FDJ a également tiré au sort, non pas 10, mais bien 50 codes à 20 000 euros. Alors, pensez bien à vérifier tous les résultats du Loto. Si vous n'avez pas la combinaison gagnante, peut-être êtes-vous l'heureux propriétaire de 20 000 euros !

Tirage du 13/01/2023 6 - 20 - 25 - 35 - 48 Chance : 4

Joker+ 4 893 810

50 codes gagnants : A 1494 0449 - A 2266 3356 - A 2324 0940 - A 3836 0998 - B 6076 2829 - B 9297 7094 - C 0615 5165 - D 5183 9705 - D 8018 7348 - E 0666 0431 - E 7379 5488 - F 1235 9442 - F 7920 0840 - G 7299 1737 - H 3420 4749 - H 4129 8769 - H 4183 7646 - H 5185 4346 - I 0536 9441 - I 3611 6684 - I 9418 4001 - J 3873 3308 - K 5058 5946 - K 5373 7054 - L 0556 1096 - L 1788 5215 - M 0586 5119 - M 2301 9655 - M 3055 7704 - M 3654 3230 - M 6998 7414 - N 6704 2840 - N 7038 3271 - O 5981 0096 - P 1543 1703 - P 5918 9819 - Q 5004 7460 - R 5296 5248 - S 0201 1457 - S 1934 6463 - S 3888 7911 - S 5036 6469 - S 7018 6208 - T 2832 7771 - T 3988 2947 - T 7234 8278 - T 8658 8744 - U 0908 1643 - V 4121 4250 - V 8677 6818

Si le résultat gagnant n'avait été parié par personne ce vendredi soir, certains joueurs sont tout de même parvenu à trouver une partie des résultats du Loto. Quand on lit le détail de la répartition des gains, on apprend notamment que quatre grilles avaient été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon N°Chance. Leurs propriétaires remportent chacun 209 815 euros. C'est bien moindre toutefois si vous aviez coché quatre des cinq bons chiffres en plus du bon N°Chance : 2 400,10 euros par grilles, qui sont, elles, au nombre de 114.

Prochain rendez-vous donc, si vous souhaitez devenir millionnaire : samedi 14 janvier 2023. Dix-sept millions d'euros seront en jeu, ainsi que "seulement" 10 codes Loto à 20 000 euros. Alors que la cagnotte du Loto va à nouveau grossir, l'envie de remporter le gros lot se fera encore plus sentir. Question : quels sont les chiffres qui sont le plus sortis ces derniers temps ? Il semble que le 38 soit celui qui est eu le plus de chance (66 tirages, soit 12,74% de sorties). Suivent le 26 (65 tirages, 12,55% de sorties), le 22 (64 tirages, 12,36% de sorties) et le 44 (63 tirages, 12,16% de sorties). Le chiffres qui est, lui, en revanche le moins sorti est le 18, avec seulement 39 tirages, soit 7,53% de sorties. Tous les statistiques sont à retrouver sur le site de la FDJ.