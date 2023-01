"Tempête Gérard : des rafales à plus de 100 km/h ! Quels départements en vigilance orange ?"

Les vents violents de la tempête Gérard glissent vers le nord-est du pays mais soufflent toujours sur une quinzaine de départements placés en vigilance orange vent par Météo France. Les rafales perturbent les transports et les réseaux électriques.

[Mis à jour le 16 janvier à 10h27] La tempête Gérard quitte progressivement l'ouest du pays. Mais les rafales de vent soufflent toujours sur la bassin francilien et ses alentours. Cette glissée des vents pousse Météo France à mettre à jour ses prévisions et ses alertes ce lundi 16 janvier. Vers 10 heures, l'organisme de météorologie a revu le nombre de territoires en vigilance orange vent à la baisse, ils ne sont plus que 17 départements à devoir redoubler de prudence, dont 14 pour les rafales qui soufflent à 100 km/h en moyenne et parfois jusqu'à 160 km/h.

Les vents de la tempête Gérard doivent progressivement glisser vers le nord-est au fil de la journée selon les météorologues mais Météo France ne fait durer la vigilance orange que jusqu'à 16h ce lundi d'après le bulletin matinal. Les vents devraient d'ailleurs perdre en intensité dès le début d'après-midi. Une poignée de départements est déjà sortie du périmètre de la tempête notamment en Bretagne, dans le Pays de la Loire et l'est de la région Centre-Val-de-Loire.

Quels sont les départements en vigilance orange vent ?

Météo France liste 14 départements en vigilance orange pour vent sur le passage de la tempête Gérard : Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Yonne, Aube, Marne ainsi que tous les départements d'Ile-de-France excepté le Val d'Oise.

Deux autres département sont aussi placés en vigilance orange neige verglas par Météo France dans le Massif centrale, à savoir le Cantal et le Lozère. Dans ces territoires la vigilance est prévue jusqu'à 17 heures.

Selon La Chaîne météo, il faut ajouter à cette liste trois départements en vigilance pluie avec les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. A noter que importante perturbation pluvieuse touche la majeur partie du pays et accompagne souvent les rafales de vents de la tempête Gérard.

Les transports perturbés à cause de la tempête Gérard

Les vents qui soufflent à 100 km/h et parfois à plus de 150 km/h sur la France ne sont pas sans conséquence sur le pays. Si les automobilistes sont invités à la prudence sur les routes et à réduire leur vitesse, les transports en commun sont aussi affectés par la tempête Gérard. En Ile-de-France, les transports ne sont pas épargnés. Le RER D enregistre déjà des difficultés à cause "d'un obstacle (arbre) sur la voie dans le secteur de Villabé" qui empêche la circulation de Melun vers Corbeil-Essonnes jusqu'à 8 heures selon les estimations de la SNCF. Le RER E et la ligne T4 sont aussi ralentie à cause d'autres obstacles sur les voies. Les conditions de circulations sont aussi compliquées et le passages des trains est parfois interrompu sur les lignes R, P, L et J.

Il n'y a pas qu'en Ile-de-France que les transports sont affectés. La SNCF a prévenu que "cet évènement météorologique exceptionnel impose l'adaptation des plans de transport en Normandie" pour "garantir la sécurité des voyageurs et du personnel". En conséquences, sept lignes risquent d'être fortement perturbées : Cherbourg - Caen - Evreux ; Le Havre -Rouen ; Caen - Rouen ; Caen - Le Mans ; Caen - Rennes ; Granville - Dreux et enfin Fécamp - Le Havre - Rolleville.

75 000 foyers sous les rafales et privés d'électricité

Les rafales de vent de la tempête Gérard ont plongé des milliers de foyers dans le noir ce lundi matin. Selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis, 75 000 foyers sont privés d'électricité ce matin à cause de la tempête. C'est en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire que les coupures intempestives ont été signalées dans la matinée. Enedis assure que des interventions sont en cours pour rétablir le courant dès que possible.

Les vents violents qui ont régulièrement soufflé à plus de 120 km/h et plus dans l'ouest du pays ont fait tomber des câbles électriques. Le gestionnaire rappelle qu'il ne faut pas agir soi-même et contacter des professionnels. Sur Twitter, Enedis liste également les consignes de sécurité à respecter en cas d'incident sur le réseau électrique.