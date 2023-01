Grève du 19 janvier 2023 : les perturbations ce jeudi et les dernières infos

Quelle sera l'ampleur du mouvement de grève ce jeudi 19 janvier ? Les syndicats espèrent marquer les esprits et faire pression sur le gouvernement pour qu'il retire sa réforme des retraites.

C'est une journée décisive pour la mobilisation sociale : ce jeudi 19 janvier, les syndicats comptent sur un mouvement de grève massif et à des manifestations de grande ampleur pour envoyer un signal fort. Pour la CGT, la CFDT et les 6 autres organisations syndicales, cette journée doit être le premier acte de la mobilisation contre la réforme des retraites, que le gouvernement veut faire adopter d'ici l'été.

Il est encore difficile de savoir si ce mouvement sera très suivi et si les cortèges seront très fournis dans les principales villes du pays. Mais on sait déjà quels sont les secteurs concernés et les perturbations à prévoir. Cette grève du 19 janvier 2023 concerne :

la SNCF

la RATP

l'éducation nationale

l'enseignement supérieur

les raffineries

les personnels de bord de l'aviation

le secteur de l'énergie

toutes les professions de la fonction publique

employés des stations de ski

Grève à l'école

La grève de ce jeudi 19 janvier devrait être très suivie dans les écoles, collèges et lycées. La FSU, première fédération syndicale enseignante, a lancé un appel à une mobilisation large : "Qualité du service public, salaires, retraites, il s'agit à chaque fois d'une question de répartition des richesses, le gouvernement ouvre plusieurs fronts, soyons présent-es sur tous !", écrit-elle dans un communiqué. L'appel de la FSU a été suivi par l'ensemble des autres syndicats de l'Education nationale.

A noter qu'un mouvement de grève, prévu de longue date, est organisé ce mardi 17 janvier, pour demander une hausse des salaires, et l'amélioration des conditions de travail des enseignants.

Grève à la SNCF

Tous les syndicats du groupe ferroviaire ont appelé à la grève. Les perturbations devraient être très importantes ce jeudi, mais les perturbations de trafic ne devraient être connues que mardi ou mercredi.

Grève à la RATP

Les syndicats du groupe francilien sont aussi organisés pour que la grève du 19 janvier soit très suivie et très impactante sur le fonctionnement du RER, des métros, des bus et des tramways. Les prévisions de trafic ne devraient être communiquées que mercredi 18 janvier.

Grève dans l'aviation

Dans ce secteur, la grève pourrait être moins importante, seul un syndicat minoritaire a déposé un préavis de grève. Pour l'heure, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'a pas alerté sur le risque d'annulation de vols ce jeudi 19 janvier.

Grève dans les raffineries

La branche Pétrole de la CGT a appelé à la grève ce jeudi 19 janvier, puis le 26 janvier et le 6 février. Il faut s'attendre à des "arrêts des expéditions" des convois de carburant en France, mais l'impact en pompes devrait être limité ce jeudi. Si la grève perdure ou si elle prend de l'ampleur, le risque de pénurie ou de pénurie partielle sera important pour le début du mois de février.

Grève dans la fonction publique

Les huit syndicats ont appelé tous les agents de la fonction publique à décrocher et à manifester contre la réforme des retraites. Là encore, compte tenu de la diversité des métiers et des secteurs d'activité du public, il faudra attendre la veille de la grève pour prendre la mesure des perturbations générées dans la fonction publique. A noter que le syndicat de la police Synergie-Officiers, a appelé à la grève ce 19 janvier ; à l'hôpital, la grève devrait générer des temps d'attente importants dans l'accueil des malades.