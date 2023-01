Grève à l'école : le 17 puis le 19 janvier ! A quoi s'attendre ?

L'Education nationale se prépare pour deux journées de grèves les 17 et 19 janvier 2023. Les syndicats appellent à une forte mobilisation dès ce mardi dans tous les degrés de l'enseignement.

La semaine de cours va être perturbée dans les écoles françaises. Les syndicats de l'enseignement appellent les professeurs à participer à deux mouvements de grève, bien sûr celui prévu le jeudi 19 janvier à l'initiative de l'intersyndicale pour dénoncer la réforme des retraites mais l'accueil des élèves dans les écoles sera compliqué dès la journée du mardi 17 janvier. La SNES-FSU, principale organisation syndicale du second degré a appelé à la grève cette fois pour réclamer une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail.

Les autres syndicats de l'enseignement notamment le Snuipp-FSU, l'Unsa-éducation ou encore le Sgen-CFDT rejoignent ces deux appels à la grève et leurs représentants s'attendent à ce que les mouvements sociaux soient largement suivis par les professeurs, les assistants d'éducation et les conseillers principaux d'éducation. Auquel cas de nombreuses classes seront fermées dans les établissements scolaires de tous les niveaux.

Les grèves du 17 et 19 janvier suivies dans les écoles ?

Le 17 janvier, les enseignants seront les seuls à faire grève. Et si la mobilisation s'organise deux jours avant la grève lancée par l'intersyndicale, elle est prévue depuis plusieurs semaines. A l'origine, ce sont les enseignants des lycées professionnels qui appelaient à descendre dans les rues pour se battre contre la réforme de la voie professionnelle d'Emmanuel Macron. Sujet auquel se sont ajoutées d'autres revendications défendues depuis longtemps par les professionnels de l'Education nationale : une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Depuis la SNES-FSU a également lancé un appel à la grève étendu à tous les enseignants et personnels des écoles. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, espère que le mouvement de grève sera très suivi dans les établissements scolaires.

Quant à la grève du jeudi 19 janvier, dédiée plus particulièrement à la lutte contre la réforme des retraites, tous les syndicats appellent à une forte mobilisation des professeurs et personnels des écoles. Et pour cause, tous jugent cette réforme injuste et s'opposent fermement au recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ils dénoncent aussi une réforme qui ne tient pas compte des études longues qui retardent encore l'âge de départ à la retraite à 67 ans. "Comment on va pouvoir se retrouver face à 35 élèves à 64, 65, 66, 67 ans. On est une profession avec des études longues", lancait ainsi Sophie Vénétitay le 15 janvier sur BFMTV.

Quelles écoles et quelles classes seront fermées lors des grèves de janvier ?

Les écoles ou plus précisément les classes qui ne seront pas ouvertes les 17 et 19 janvier prochains ne sont listées nulle part mais quelques dispositions sont prévues pour permettre aux parents d'élèves de savoir si leurs enfants seront accueillis ou s'ils doivent trouver des solutions de repli, notamment quand les élèves sont scolarisés dans le premier degré (écoles maternelles, élémentaires et primaires). Dans le premier degré, les professeurs qui prévoient de faire grève doivent obligatoirement se déclarer et prévenir de leur absence au moins deux jours à l'avance.

Les parents d'élèves peuvent donc se renseigner auprès des établissements scolaires dès ce lundi pour savoir si l'enseignant de leur enfant sera présent pour faire classe ou en grève le mardi 17 janvier. Il faut en revanche patienter jusqu'à mardi soir pour disposer des mêmes informations en vue de la grève du jeudi 19 janvier.

Du côté de l'enseignement secondaire et supérieur, les enseignants ne sont pas tenus par la même obligation pas plus que les assistants d'éducation. Impossible donc de savoir avec certitude si vos enfants auront cours si ce n'est par les informations qui circulent parfois entre élèves et professeurs via des groupes et discussions de travail.

L'accueil des enfants est-il possible pendant les grèves de janvier ?

Même en période de grève et en cas d'absence des professeurs, un service minimum se doit d'être assuré dans les écoles, notamment l'accueil des enfants. La loi en vigueur depuis 2008 dispose qu'un "élève en école primaire, maternelle ou élémentaire doit être accueilli pendant le temps de la classe, même si son maître ou sa maîtresse est absent. Ce service d'accueil est gratuit. Il est assuré différemment à l'école publique et à l'école privée sous contrat". Les parents pris au dépourvu pourront donc savoir leur enfant à l'abri et pris en charge. En revanche, les autres services périscolaires comme la garderie ou le service de cantine peuvent être affectés par la grève sans qu'une solution ne soit proposée. A noter que ce service d'accueil minimal gratuit n'est pas en vigueur dans les collèges et les lycées.