"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 16 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Après l'euphorie de la semaine dernière, le tirage du Loto de ce lundi 16 janvier 2023 risque d'être bien tristounet. Mais deux millions d'euros ce n'est pas rien. Les résultats seront communiqués ici vers 20h45.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 19h03] Amateurs de belles cagnottes, vous allez être déçus du tirage du Loto de ce lundi 16 janvier 2023, journée la plus déprimante de l'année selon certains. Et le tirage du Loto ne pourra pas contrecarrer ce phénomène : seuls deux millions d'euros sont promis à la personne qui parviendra à parier sur la combinaison gagnante du jour. C'est 8,5 fois moins que ce qui était en jeu samedi encore. Mais quelqu'un est parvenu à trouver les résultats du Loto et le jackpot a dû être remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le résultat sera communiqué sur cette page vers 20h45/21h.

Après deux semaines complètes sans le moindre grand vainqueur, le tirage du Loto a enfin été remporté pour la toute première fois de l'année, samedi 14 janvier 2023. Bien loin de la cagnotte moyenne généralement empochée par les participants du tirage du Loto, qui s'élève à cinq millions d'euros, le jackpot était de… 17 millions d'euros. Et selon le détail du résultat du tirage du Loto de samedi, il semble que le grand vainqueur n'ait même pas eu à partager son énorme gain !

En jouant les 13, 14, 22, 36, 40 et le N°Chance 9, cette personne, qui avait tenté sa chance sur Internet, et dont on ignore donc le département de résidence, est la seule à avoir trouvé la totalité du résultat du Loto. En revanche, d'autres joueurs ont réussi à empocher un petit quelque chose. Ainsi, les propriétaires des 61 grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres et du bon N°Chance ont récolté la coquette somme de 6 083,30 euros chacun. Les 540 grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres, mais pas du bon N°Chance, ont, elles, permis à leurs propriétaires de récolter tout de même 486,20 euros. De quoi retenter sa chance 221 fois...