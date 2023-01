"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 17 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, mardi 17 janvier 2023, la FDJ propose 17 millions d'euros. Mais parviendrez-vous à trouver les résultats ?

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 19h05] Après le Blue Monday, qui serait pour certains le jour le plus déprimant de l'année, ce mardi 17 janvier 2023 ne sera guère plus joyeux du côté de la Française des jeux (FDJ). En effet, tandis que lundi 16 janvier "seuls" deux millions d'euros étaient à remporter au Loto, soit la plus petite cagnotte qui puisse être proposée à ce jeu de hasard, ce mardi, c'est également le plus petit jackpot qui peut être mis en jeu qui est promis aux joueurs de l'Euromillions pour ce nouveau tirage. Dix-sept millions d'euros sont tout de même à remporter. De quoi séduire encore quelques joueurs, soyons honnêtes.

Comment cela se fait-il ? C'est très simple. Les compteurs sont remis à zéro, ou plutôt à 17 millions d'euros, à chaque fois que le précédent tirage de l'Euromillions a fait un grand gagnant. Or, ce fut le cas vendredi 13. Pour le 13 janvier 2023, 65 millions d'euros étaient à remporter. Et si les plus superstitieux voient dans le vendredi 13 une journée de malheur, il semble que ce ne soit pas scientifiquement prouvé pour autant. Preuve en est donc, quelqu'un est tout de même parvenu à devenir millionnaire ce jour-là. Qui n'en rêverait pas ?

Pour ce faire, il avait parié sur les chiffres suivants : 4, 13, 25, 33, 37 et les numéros étoile 5 et 10. Où le gagnant avait-il tenté sa chance ? Selon le détail de la répartition des gains annoncé sur le site de la FDJ, le grand vainqueur du dernier tirage de l'Euromillions n'avait pas joué en France, mais dans l'un des huit autres pays européens qui participent à ce jeu. Pour trouver les premiers vainqueurs français, il suffit toutefois de regarder au rang deux. Avec les cinq bons chiffres cochés sur leur grille, ainsi qu'un des deux numéros étoile, quatre grilles validées en France ont permis à leurs propriétaires de remporter 182 354,40 euros chacun. Une somme non négligeable qui permettra sans doute à chacun d'entre eux d'envisager les prochains mois plus sereinement.