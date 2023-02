"Grèves en février et mars : deux dates fixées avant des blocages le 7 mars ?"

GREVES FEVRIER - MARS. Les syndicats ont arrêté plusieurs dates pour les prochaines mobilisations contre la réforme des retraites et des grèves sont prévues en février et jusqu'en mars. Le calendrier détaillé.

La lutte des syndicats contre la réforme des retraites est loin d'être finie. Avec déjà trois journées de mobilisation au compteur, l'intersyndicale a fixé d'autres rendez-vous pour des manifestations, des grèves et même des blocages. Le mot est enfin lâché. Ces prochains jours, le mouvement devrait regagner en ampleur et monter crescendo en intensité : les syndicats appellent à une journée massive de manifestations le samedi 11 février, les grèves, elles, doivent être de retour le jeudi 16 février et en coulisses la date du 7 mars est arrêtée selon les informations de Franceinfo confirmées par BFMTV. En mars, la grève devrait être "totale et reconductible à partir du mardi 7 qui sera une 'journée morte'" selon les indiscrétions de la chaîne d'informations en continu.

Si les vacances de février semblent freiner les ardeurs des syndicats, certains envisagent un sérieux durcissement du mouvement lors des prochaines journées de mobilisation, en particulier en mars. Le 7 février, depuis la manifestation parisienne, le secrétaire générale de la CGT Philippe Martinez avait appelé de ses voeux des grèves "plus dures, plus nombreuses, plus massives". Alors à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines grèves et mobilisations contre la réforme des retraites ? Le calendrier.

Journée de manifestation le 11 février

Le rendez-vous du samedi 11 février est pris depuis la soirée de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites - le 31 janvier -. Après avoir annoncé une nouvelle journée de grève, les syndicats ont revu leur jugement, conscients que débrayer dans les transports un week-end qui plus est lors du chassé-croisé des vacances n'allait pas servir leur cause auprès des Français. C'est donc une journée de manifestations qui est prévue le 11 février avec très peu de grèves si certains syndicats de branche persistent, comme la RATP qui se pose encore la question. En revanche à la SNCF, l'heure ne sera pas à la grève, simplement à la contestation.

L'objectif de la mobilisation du 11 février est essentiellement de permettre aux Français qui ne peuvent pas faire grève et se priver d'un jour de salaire de manifester sans y perdre financièrement. "L'objectif d'un appel le 11 février n'est pas tant le pourcentage de grévistes que le fait d'avoir dans la rue l'ensemble des salariés qui n'ont pas la capacité financière de se mettre en grève et de répondre aux appels en semaine", explicitait d'ailleurs le secrétaire fédéral de SUD-Rail, Erik Meyer, auprès de France Bleu.

Appel à la grève nationale le jeudi 16 février

Si l'union intersyndicale consent à faire une pause sur le plan des grèves pour le samedi 11 février, pas question pour autant d'abandonner tous mouvements. La machine sera donc relancée le jeudi 16 janvier. Les syndicats semblaient impatients d'annoncer la prochaine date de mobilisation et le mercredi 8 février le secrétaire général de l'Unsa Dominique Corona s'est fait le porte-parole des huit fédérations françaises en appelant à une "journée nationale d'action interprofessionnelle le 16 février".

Les syndicats espèrent voir toutes les branches professionnelles se joindre au mouvement avec des taux de grévistes semblables à la première journée de mobilisation et avec de nouveau plus d'un million de manifestants dans les rues. La troisième journée de grève, celle du 7 février, ayant été moins suivie que les précédentes.

Des grèves totales et reconductibles les 7 et 8 mars ?

Déjà deux rendez-vous sont pris avec les travailleurs mais en coulisses l'intersyndicale travaille déjà à la préparation de la suite du mouvement. Lequel est parti pour se prolonger jusqu'en mars selon les indiscrétions de Franceinfo. Le média a eu vent des prochaines dates de manifestations qui devaient être annoncées par les syndicats au soir du 11 février : les 7 et 8 mars. Cette fois, le mouvement pourrait se durcir puisque les syndicats envisagent des grèves "totales et reconductibles".

Les médecins en grève le 14 février

Le secteur de la santé a été très mouvementé par les grèves en début d'année et un préavis de grève illimité déposé par FO court pour tous les hôpitaux français depuis le 10 janvier. Un autre déposé par la CGT s'étend du 3 au 9 février. Les soignants ont d'ailleurs pris part aux précédentes mobilisations par des grèves d'une heure ou le port du brassard "en grève", des actions traditionnelles pour exprimer son soutien à la grève sans faire des patients des dommages collatéraux. Mais en février, d'autres professionnels de la santé donnent rendez-vous pour une nouvelle grève le 14 février : les médecins libéraux. L'intersyndicale demande "une enveloppe financière supplémentaire [...] nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé", peut-on lire dans une lettre des syndicats au gouvernement. Elle appelle à la fermeture des cabinets alors que les discussions avec l'Assurance maladie doivent se terminer fin février.