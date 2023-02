"Grèves en février : mobilisation le mardi 7, débat sur la date du 11"

GREVES FEVRIER. Les prochaines journées de grève sont annoncées pour le 7 et le 11 février. Si de nombreux secteurs se mobilisent pour la première, la date du 11 est discutée. Certains syndicats pourraient appeler uniquement à la manifestation.

[Mise à jour le 3 février à 14h43] Les syndicats remettent le couvert. Après deux journées de mobilisations réussies, une nouvelle grève interprofessionnelle est prévue pour le mardi 7 février 2023. A l'appel de l'intersyndicale, plusieurs secteurs se sont organisés pour contester une troisième fois la réforme des retraites. Les transports ont été les premiers à répondre présents et les raffineries avaient déjà prévu une mobilisation de trois jours, mais depuis le mouvement de grève a gagné les écoles, les entreprises de l'énergie, mais aussi les stations de ski avec des saisonniers en grève pour la première semaine de vacances.

L'intersyndicale a également appelé à une grève le 11 février, premier mouvement organisé un week-end pour permettre aux travailleurs de manifester sans perdre un jour de salaire. La date est aussi stratégique car pendant le premier chassé-croisé des vacances. Les blocages des transports et des raffineries pourraient alors affecter de nombreux Français mais sans garantie pour les syndicats d'être plus entendus par le gouvernement. Des raisons qui poussent les syndicats à la prudence. A la SNCF par exemple, les organisations syndicales n'ont pas encore confirmé le mouvement de grève.

Si les dates sont encore sujettes au débat, les mobilisations contre la réforme des retraites doivent se poursuivre et s'amplifier en février salon le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Une position commune à tous les syndicalistes et approuvée par une majorité de Français près de 7 personnes sur 10 soutiennent les grèves (69%) et les mobilisations (72%) selon un sondage Ipsos pour Franceinfo publié le 2 février. Coup d'oeil sur le calendrier des grèves en février.

La mobilisation ne fléchit pas contre la réforme des retraites. Ainsi, après les mobilisations du 19 et 31 janvier, de nouveaux appels à la grève ont été lancés pour le mardi 7 février et le samedi 11 février. Si la première date correspond au lendemain du début de l'examen du texte par les députés, l'organisation d'une manifestation en week-end est pour le coup inhabituelle. Avec une première date posée sur un week-end, l'intersyndicale espère mobiliser des personnes qui ne peuvent financièrement pas se permettre de manquer un jour de travail en semaine.

Appel à la grève pour les 6, 7 et 8 février

Les syndicats ont jeté leur dévolu sur le mois de février pour prolonger la lutte contre la réforme des retraites. Objectif ? Maintenir la pression sur le gouvernement avec des mouvements répétés. En février, ce sont encore les raffineries qui feront grève pour une durée de trois jours à partir du 6 février. Cette mobilisation annoncée est la dernière étape du plan détaillé de la CGT-Pétrole pour s'opposer aux grèves. Là encore une baisse de production et l'arrêt des livraisons sont prévus pendant la mobilisation.

Le 7 février est aussi la date choisie par l'intersyndicale à l'issue de la deuxième journée de grève nationale pour poursuivre la lutte contre la réforme des retraites. Une date qui colle avec les appels lancés dès le 24 janvier par deux syndicats de transports (CGT-Cheminots et SUD-Rail) qui envisageaient une grève de 48 heures du 7 au 8 février. La SNCF et la RATP ont déjà répondu présentes pour la prochaine mobilisation et l'idée d'une grève reconductible n'a pas quitté les esprits au sein de la CGT-Cheminots.

En appelant à la grève le samedi 11 février 2023, les syndicats misent donc sur une mobilisation un jour de vacances scolaires, qui plus est de "chassé-croisé" entre la zone A (2e week-end de vacances) et la zone B (1er week-end de vacances). Si l'objectif semble avant tout de permettre à un maximum de personnes de descendre dans la rue sans perdre une journée de travail, cela pourrait avoir des conséquences sur les trajets des vacances des Français. A ce stade, aucun mouvement de grève n'est acté pour le 11 février, notamment du côté de la SNCF. Quelques syndicats envisagent plus le mouvement du 11 février comme une journée de mobilisation que de grève. "L'objectif d'un appel le 11 février n'est pas tant le pourcentage de grévistes que le fait d'avoir dans la rue l'ensemble des salariés qui n'ont pas la capacité financière de se mettre en grève et de répondre aux appels en semaine", a explicité le secrétaire fédéral de SUD-Rail, Erik Meyer, auprès de France Bleu. Si la question de la grève se pose encore, celle des manifestations en revanche semble actée d'après la CGT-Cheminots : "Nous appellerons a priori de manière unitaire à manifester le 11 février".

Cependant, un appel a déjà été lancé pour les jours précédents. Le mouvement pourrait-il ainsi durer près d'une semaine ? La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont déjà appelé à la reconduction du mouvement "dès la mi-février", qui pourrait correspondre à la mobilisation souhaitée le 11 février.

Comme au mois de janvier, des salariés de la RATP vont se mobilier contre la réforme des retraites. Un appel à la grève pour les 7 et 11 février ont été lancés par les syndicats de l'entreprise "pour dire non à cette réforme", ont écrit, conjointement, la CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC dans un communiqué. Si les perturbations ont été moins importantes sur le réseau le 31 janvier par rapport au 19 janvier, "l'élargissement du mouvement est incontestable" a affirmé l'intersyndicale. Des difficultés de déplacement sur le métro, le RER, les tramways et les bus sont donc à prévoir pour ces deux jours. Les prévisions seront communiquées, à chaque fois, 24 heures avant.

Les médecins en grève le 14 février

Le secteur de la santé a été très mouvementé par les grèves en début d'année et un préavis de grève illimité déposé par FO court pour tous les hôpitaux français depuis le 10 janvier. Un autre déposé par la CGT s'étend du 3 au 9 février. Les soignants ont d'ailleurs pris part aux précédentes mobilisations par des grèves d'une heure ou le port du brassard "en grève", des actions traditionnelles pour exprimer son soutien à la grève sans faire des patients des dommages collatéraux. Mais en février, d'autres professionnels de la santé donnent rendez-vous pour une nouvelle grève le 14 février : les médecins libéraux. L'intersyndicale demande "une enveloppe financière supplémentaire [...] nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé", peut-on lire dans une lettre des syndicats au gouvernement. Elle appelle à la fermeture des cabinets alors que les discussions avec l'Assurance maladie doivent se terminer fin février.

Des actions du secteur de l'énergie en février ?

Du côté du secteur de l'énergie, aucune date n'est fixée pour une grève, mais les syndicats ont adopté une nouvelle méthode depuis fin janvier. La CGT des mines et de l'énergie (FNME-CGT) a décidé de mener des opérations dites "Robin des bois" régulièrement pour peser sur l'économie des entreprises du secteur. Le syndicat s'est par exemple félicité d'avoir fourni gratuitement de l'électricité à certains établissements comme les hôpitaux, les écoles ou encore les logements HLM. Ces opérations de gratuité ont été préférées à la première action qui consistait à organiser des coupures d'électricité ultra ciblées sur les politiques et les élus favorables à la réforme des retraites.

Quelles sont les grèves par secteur en février ?

Si plusieurs mouvements de grèves sont annoncés, tous les secteurs n'y prennent pas part aux mêmes moments. Voici un rapide récapitulatif des grèves attendues :