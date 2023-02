"Grèves en mars : le calendrier des prochaines mobilisations"

GREVES MARS. La prochaine journée de grève nationale est annoncée pour le 7 mars. L'intersyndicale appelle à "mettre la France à l'arrêt" et la CGT défend des grèves reconductibles. Quelles sont les prochaines dates de mobilisation ?

[Mis à jour le 27 février 2023 à 12h45] Les syndicats ont ralenti le rythme des mobilisations, mais ils entendent revenir plus forts contre la réforme des retraites. Le prochain grand rendez-vous, celui de la grève du 7 mars, approche mais d'ici là des rassemblement doivent être organisés ponctuellement. L'intersyndicale appelle les opposants au projet de loi à se regrouper devant le Sénat le lundi 27 février pour un meeting, à la veille de l'arrivée du texte au palais du Luxembourg. Une mobilisation symbolique censée perturber les débats et faire vaciller l'exécutif.

Jusqu'au 7 mars, plusieurs meetings sont prévus à l'initiative des syndicats ou des partis politiques. L'objectif ? Faire monter la pression avant la "forte journée de mobilisation" que doit être la sixième grève contre la réforme des retraites. L'intersyndicale, dont la CGT et la CFDT, espère faire mieux que le 31 janvier qui avait fait descendre 1,27 million de manifestants dans les rues. Mais si les journées de grève s'enchaînent, le gouvernement refuse de courber l'échine. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a beau reconnaître l'ampleur des mobilisations et attendre "une journée difficile" le 7 mars, il appelle à éviter les blocages et surtout refuse d'abandonner le texte qui serait un acte "injuste" et reviendrait à "mettre en danger le système de retraites" selon lui. Tout aussi entêtée, l'intersyndicale a promis de "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs" si "le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire". À quoi faut-il s'attendre pour la suite du mouvement durant le mois de mars ?

Le mardi 7 mars est le prochain grand rendez-vous des syndicats pour la lutte contre la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle dans un communiqué à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs" pour cette journée. Si la question d'un durcissement du mouvement avec des grèves reconductibles ne fait pas l'unanimité chez les différentes organisations de l'intersyndicale, les syndicats de certains secteurs ont d'ores et déjà appelé à la grève reconductible à partir du 7 mars. Mais la CGT est la seule organisation à lancer un appel à la grève reconductible, suivant l'exemple de sa branche de la RATP, des services publics et des transports.

Un autre point doit encore être clarifié d'ici la grève du 7 mars : celui des blocages. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, il ne fait nul doute que la mobilisation doit bloquer le pays notamment les raffineries et les centrales électriques, tandis que du côté de la CFDT, Laurent Berger soutient la mise à l'arrêt du pays mais se désolidarise des initiatives de blocages, assurant voir une différence majeure entre les deux actions.

Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale a écrit qu'elle "se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes". Un appel à "la grève féministe" a depuis été lancé sur le site grevefeministe.fr.

"Nous appelons à la grève féministe pour gagner l'égalité au travail et dans nos vies, pour garantir notre indépendance économique. En France, le gouvernement s'attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme des retraites qui va les percuter de plein fouet. Au cœur de la lutte contre cette réforme, le 8 mars est l'occasion de mettre sur le devant de la scène la situation et les revendications des femmes et d'amplifier la mobilisation", peut-on lire sur cet appel qui a été signé par de nombreuses associations féministes, mais aussi par des organisations syndicales comme la CGT ou l'Union syndicale Solidaires. Reste à savoir comment cet appel se traduira en matière de débrayages et de manifestations.

13 organisations de jeunesse, parmi lesquelles les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes Les Jeunes Socialistes, Les Jeunes Ecologistes et Les Jeunes Insoumis, appellent à une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse le 9 mars pour dénoncer et mettre en lumière l'impact de la réforme sur les jeunes et imposer une véritable mise en protection sociale des jeunes", dans un communiqué commun publié le 16 février. Les jeunes sont par ailleurs appelés à participer aux journées de mobilisation des 7 et 8 mars. D'ici là, il n'est cependant pas question pour les jeunes de faire redescendre la pression. Le plan d'action des organisations lycéennes et étudiantes est simple : des actions hebdomadaires organisées tous les jeudis jusqu'au 7 mars avant la journée de mobilisation du 9 mars.

Les grèves sont parties pour durer et surtout pour s'étendre jusqu'en mars, car les mobilisations durcies annoncées à partir du 7 mars devraient en appeler d'autres. D'ici là, quelques rassemblements et meetings syndicaux ou politiques sont prévus comme le 27 février avec deux rendez-vous : celui des syndicats fixé à 17 heures devant le Sénat et celui donné par la Nupes à 19 heures à Amiens en présent de François Ruffin (LFI), Olivier Faure (PS), Marine Tondelier (EELV) et Ian Brossat (PCF). Reste que les mobilisations ont été mises en pause depuis le 16 février, journée de grève qui avait durement marqué le pas avec 440 000 manifestants sont 1,27 million précédemment, selon la police.

Cette pause a toutefois permis d'accorder un peu de répit aux travailleurs et d'envisager une mobilisation - peut-être - inédite au prochain rendez-vous et ceux qui suivront. Pour connaître la suite du calendrier social, très chargé depuis début 2023, il faudra sûrement attendre la journée de mobilisation du 7 mars et une réunion intersyndicale. Sauf si, pour remobiliser les troupes et s'imposer face au gouvernement, les syndicats souhaitent anticiper et organiser la lutte dans la durée en annonçant en amont de nouvelles journées de mobilisation.