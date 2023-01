"DIRECT. Grève du 19 janvier : une mobilisation massive ? De nombreuses et fortes perturbations !"

GREVE 19 JANVIER. La grève du 19 janvier est lancée et la mobilisation s'annonce importante avec plus de 70% de grévistes dans de nombreux secteurs comme l'école, les transports ou l'énergie. Déjà de nombreuses perturbations se font sentir et le mouvement pourrait s'installer dans la durée.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:50 - François Ruffin estime qu'"on peut battre Macron sur cette réforme" Le député LFI de la Somme, François Ruffin, marche aux côtés des manifestants dans le cortège d'Abbeville. Au micro des médias, l'élu a assuré qu'il est possible de "gagner [...] de battre Macron sur cette réforme". Selon lui, la "bataille de l'opinion est déjà gagnée" et "un élan doit être donné avec cette première journée" de mobilisation pour "donner confiance au peuple". Comme les syndicats, les politiques estiment que le nombre fera la force de l'opposition à la réforme du gouvernement.

12:29 - Les lycéens on prévu de rejoindre le cortège parisien pour le grève du 19 janvier A Paris, plusieurs poignées de lycéens bloquent les établissements scolaires de la capitale. Selon les journalistes BFMTV, certains de ces jeunes et les syndicats de lycéens appellent à rejoindre la manifestation parisienne dont le départ est prévu à République à 14 heures. Reste à savoir si ces jeunes seront nombreux à se joindre à la mobilisation.

12:06 - La réforme des retraites majoritairement rejetée par les Français Pour les syndicats le nombre de personnes en grève et dans les manifestations ce jeudi 19 janvier doivent exprimer le rejet massif de la réforme des retraites. D'après différents sondages entre 6 et 7 personnes sur 10 se disent opposées au projet de loi, le sondage Elabe qui évalue à 66% la désapprobation de la réforme par les Français ajoute même avoir constater une hausse de ce chiffre égale à 7 points en seulement une semaine. D'après l'institut Ipsos, 61% des Français sont contre la réforme et ce chiffre passe à 72% d'après l'étude de l'Ifop.

11:50 - Une grève et une unité syndicale "exceptionnelle" Jean-Luc Mélenchon en plus de dénoncer la réforme des retraites qu'il juge inutile puisque selon lui "le régime de retraite n’est pas en déficit et ne le sera pas", a surtout salué l'unité des Français et des syndicats dans la lutte contre le projet de loi : "Il faut prendre la mesure du caractère exceptionnel de l’unité syndicale qui nous donne une force considérable. Très rapidement, on aura des rassemblements des manifestations pendant les week-ends".

11:34 - Moins de 50% de grévistes dans les écoles d'après le ministère de l'Education nationale Le ministère de l'Education nationale vient de publier un communiqué dans lequel il fait état du nombre de grévistes dans les écoles et selon lui 42% des professeurs sont en grève dans le premier degré et 34% le sont dans le second degré. C'est nettement moins que les estimations des syndicats qui ont annoncé respectivement 70% et 65% d'enseignants en grève.

11:24 - "Le gouvernement à perdu la première bataille" selon Jean-Luc Mélenchon Présent dans la manifestation à Marseille ce 19 janvier, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé devant les médias et a assuré que la force de la mobilisation est le signe que "le gouvernement a perdu la première bataille, celle de convaincre les gens de la nécessité de sa réforme". "Personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement" a ajouté l'ancien député des Bouches-du-Rhône indiquant c'est la première fois que le doute ne touche pas les Français. Désormais il faut "gagner le bras de fer" contre le gouvernement selon Jean-Luc Mélenchon.

11:15 - 65% de professeurs grévistes dans le second degré selon le SNES-FSU Pas moins de 65% des enseignants du second degré (collèges et lycées) seraient en grève ce jeudi 19 janvier selon le premier syndicat du secteur la SNES-FSU. L'organisation syndicale ajoute que dans certains établissements le taux de professeurs en grève atteint les 80%. On se rapproche donc du taux de participation de 70% annoncé par les syndicats du premier degré.

11:09 - Près de 60 lycées bloqués selon le syndicat La Voix lycéenne Un soixantaine de lycées serait actuellement bloquée en France selon le président du syndicat la Voix lycéenne, Colin Champion, invité sur BFMTV. Le jeune homme ajoute que dans de nombreuses universités les jeunes sont mobilisés. Et le jeune syndicaliste d'ajouter un nouvel appel à la manifestation en invitant les lycéens et les étudiants à se mobiliser et à rejoindre les manifestations ce matin et cet après-midi.

10:55 - Pas de pénurie de carburant lors de la grève du 19 janvier Alors que la grève dans les raffineries conduit à l'arrêt des livraisons de carburant, moins de 2% des stations-service à court de carburant. De quoi confirmer l'annonce des syndicats sur l'absence de conséquence immédiate sur la station et la faible probabilité de voir des pénuries d'essence dans les prochaines heures.

10:53 - Une grève semblable à celle de 1995 ? La mobilisation de 1995 contre le plan Juppé qui prévoyait de toucher au retraite sert d'exemple pour la grève du 19 janvier. Selon la députée LFI Clémentine Autain, le mouvement social contre la réforme des retraites "a bien un parfum de 1995" avec "80% des conducteurs en grève, 60% des contrôleurs et aiguilleurs. Une mobilisation historique chez TotalÉnergie avec 70 à 100% de grévistes". La politique se réjouit de la "belle journée commence... et elle s'arrêtera quand le gouvernement aura reculé" sur les retraites, lance-t-elle sur Twitter. Il reste quand même du chemin à parcourir pour pouvoir établir la comparaison, les chiffres des mobilisations attendus dans la journée permettront de faire un premier comparatif. Mais les mobilisations de 1995 qui avaient bloqué le pays pendant près d'un mois avaient réussi à faire renoncer le gouvernement. Il n'est pas encore sûr que le mouvement de grève dure si longtemps, d'ailleurs c'est en partie sur la possible lassitude des Français que le gouvernement mise pour voir le mouvement de contestations contre la réforme s'éteindre de lui-même.

10:31 - Les premières manifestations du19 janvier sur le départ ! Les premières manifestations contre la réforme des retraites sont sur le départ ce jeudi 19 janvier. A Marseille, le cortège est en préparation et Jean-Luc Mélenchon doit figurer dans les rangs des manifestants mais à l'arrière selon la volonté des syndicats. A Havre, à Niort, à Montauban, à Nice, à Grenoble ou encore à Toulouse le départ est également prévu pour 10h30.

10:19 - Les lycéens et leurs parents mobilisés dans les établissements scolares Au lycée parisien Hélène Boucher, la manifestation et le blocus a pris fin autour de 9h30 mais ailleurs les mobilisations sont toujours en cours et parfois les lycéens sont soutenus par leurs parents comme au lycée Jean Macé de Vitry, dans le Val-de-Marne. Les lycéens se sont rassemblés dans le calme devant l'établissement en bloquant les portes avec des poubelles et devant la petite foule le président de la FIDL94, Thomas Alves a lancé : "Nous sommes en solidarité totale avec les travailleurs, mais pas seulement. Cette réforme nous impacte directement et seule la jeunesse peut faire bouger les choses", rapporte Le Parisien.

10:10 - FO appelle à "bloquer l'économie" Le syndicat Force ouvrière (FO) est remonté, décidé à faire grève et surtout à se faire entendre. Pour cela, le secrétaire général Frédéric Souillot invité de Sud Radio ce matin n'a pas hésité à appeler à "bloquer l'économie" pour forcer le gouvernement à reculer sur la réforme des retraites. "Le blocage de l’économie se fera par la grève. On est parti pour un conflit dur", a-t-il ajouté.

09:59 - De nouvelles grèves en vue ? Les syndicats doivent le décider ce soir A peine la grève du 19 janvier a-t-elle commencé que déjà la CGT a appelé à renouveler le mouvement social dès la semaine prochaine alors que le texte de la réforme des retraites passera devant le Conseil des ministre le 23 janvier. La CFDT pour sa part ne s'avance pas et attend qu'une décision collective soit prise ce jeudi à 18 heures lors de la réunion intersyndicale qui doit statuer sur les futures mobilisations. "Il y a encore du temps pour faire valoir notre mécontentement" et les prochaines grèves "dépendront aussi beaucoup de la mobilisation" de ce jeudi a reconnu Laurent Berger au micro de BFMTV assurant qu'il ne fera "aucune annonce ce matin".