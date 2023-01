"Grève du 19 janvier : trains, écoles, avion, services publics... Les perturbations détaillées"

Les syndicats qui organisent le mouvement social de jeudi 19 janvier sont parvenus à mobiliser : la grève s'annonce très suivie. Voici les perturbations prévues.

Les perturbations dans les écoles seront conséquentes, avec très certainement une majorité d'enseignants en grève, la FSU a donné le chiffre de 70% de profs décrocheurs dans le primaire ce jeudi. Les actions des syndicats de l'énergie doivent être détaillées dans la journée. La CGT, la CFDT et les six autres organisations syndicales unies dans un front commun appellent à une mobilisation massive et rappellent que la grève du 19 janvier 2023 doit être le premier acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'ensemble des syndicats sont d'ailleurs prêts à poursuivre la grève fin janvier et en février . Pour prendre la mesure de l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites, voici quels sont les secteurs concernés par cette grève du 19 janvier :

Les grèves du jeudi 19 janvier seront très suivies. Concernant le trafic des transports RATP et SNCF, on se dirige vers le un "jeudi noir", avec en moyenne entre 1 TGV sur 3 et 1 TGV sur 5 en circulation selon l'axe emprunté. Seulement 1 TER sur 10 doit circuler. Aucun Intercité ne doit circuler ce jeudi. Les RER et les Transiliens seront aussi très fortement perturbés

19:24 - La grève du 19 janvier, "c'est le début de la fin du macronisme", estime l'écologiste Marine Tondelier Au micro de BFM TV ce mardi soir, la nouvelle secrétaire générale d'EELV, Marine Tondelier l'a assuré, pour jeudi ses "baskets sont prêtes, [elle n'est] pas la seule". Se réjouissant qu'il y ait une intersyndicale, c'est-à-dire que "l'ensemble des syndicats se sont mis d'accords", elle a confié qu'"en temps que parti politique, nous allons les soutenir de toutes nos forces parce qu'il faut chérir ce moment où nous sommes tous d'accord". Et de renchérir : "Non seulement nous allons combattre pied à pied cette réforme dans la rue, au Parlement et dans des meetings comme nous le faisons ce soir à Paris, mais ce moment de contestation des retraites, c'est aussi le début de tout le reste : c'est le début de la fin du macronisme, [...] c'est le début de l'alternance, c'est le début ce que nous allons construire ensemble pour reprendre le pouvoir en 2027."

19:02 - Situation critique sur le réseau de transports en commun à Montpellier Dès ce mardi soir, le réseau TAM à Montpellier a annoncé la couleur. Jeudi 19 janvier, la grève va s'inviter dans le quotidien de ses usagers. Ainsi, TAM prévient qu'il n'y aura pas le moindre bus à Montpellier et qu'aucun tramway ne circulera non plus. Retrouvez tout le détail ci-dessous :

18:40 - La CGT Marseille organise une descente aux flambeaux sur la Canebière ce mardi soir Le rendez-vous était donné à 18 heures, devant les Réformés. Une descente aux flambeaux se tient actuellement sur la Canebière à Marseille, direction le Vieux-Port. Elle est organisée par la CGT Marseille. "Ils ont prévu de se munir de torches pour montrer leur opposition face à cette nouvelle réforme des retraites", expliquait plus tôt dans la soirée Cindy Chevaux, reporter chez BFM Marseille-Provence.

18:25 - Quid des transports en commun à Lyon ? À Lyon aussi le trafic sera perturbé, jeudi 19 janvier, à l'occasion de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le détail, relaie Lyon Mag, les tramways devraient être plutôt impactés, avec un train toutes les 15 minutes pour le T1, un toutes les 10 à 15 minutes pour la ligne T2, un toutes les 14 à 22 minutes pour la ligne T3 qui sera limitée à Meyzieu Zi, un toutes les 15 minutes pour la ligne T4 et un toutes les 20 minutes pour la ligne T6. À noter que le T7 ne circulera pas du tout. En revanche, le T5 circulera normalement. Côté bus, les lignes suivantes ne circuleront pas jeudi : C6E, C15E, 5, 7, 14, 15E, 16, 17, 18, 24, 27, 34, 39, 50E, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 78, 79, 81, 85, 89E, 95, S1, S4, S6, S9, S11, S12, S15, Zi1, Zi8, PL1, PL2 et PL3. Des perturbations sont également attendues sur les lignes de bus qui se trouvent sur le parcours de la manifestation. Bonne nouvelle enfin, les métros seront finalement peu impactés. Les lignes B et C circuleront normalement tandis que les usagers du métro A devront se contenter d'une fréquence de 5 minutes et ceux du métro D d'une fréquence de 4 minutes.

17:45 - Les aéroports sont aussi touchés Si la grève annoncée le jeudi 19 janvier 2023 s'annonce très suivie dans le monde ferroviaire à l'image des premières prévisions données par la SNCF et la RATP, les compagnies aériennes n'ont pas donné de prévisions détaillées sur leur programme de vol, mais la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, a demandé aux compagnies aériennes d'"annuler préventivement" un vol sur cinq à Orly et conseille aux passagers qui le peuvent de "reporter leurs voyages". Plus généralement, il est conseillé de se renseigner auprès de la compagnie aérienne qui opère votre vol pour connaître les prévisions de trafic et les annonces pour votre vol.

17:38 - La SNCF confirme aussi les prévisions annoncées La SNCF vient elle aussi de confirmer par communiqué les prévisions annoncées dans l'après-midi. Les perturbations liées à la mobilisation du jeudi 19 janvier 2023 toucheront 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord, 1 TGV sur 5 sur l'axe Est, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique et 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est. Concernant les TER, prévoir en moyenne 1 TER sur 10 en circulation. Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Aucun Intercité de jour comme de nuit ne sera en circulation ce jeudi. Seul un Intercité Paris-Clermont est prévu de circuler. A l'international, les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse ne circuleront pas. En Ile-de-France, prévoir 1 train sur 3 sur les lignes H et U, 1 train sur 10 sur les lignes K, L et N, aucune circulation sur la ligne J entre Paris et Ermont, aucune circulation sur l'ensemble de la ligne R sur le réseau Transilien. Quant à la ligne P, seul le trajet Paris-Meaux est en circulation à raison d'1 train sur 10. Côté RER (branche SNCF), prévoir 1 train sur 3 sur le RER A, 1 train sur 3 sur le RER B, 1 train sur 10 sur le RER C, aucun RER en circulation entre Châtelet et la Gare de Lyon sur le RER D et 1 train sur 10 sur le RER E. La SNCF donne rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Lire l'article Grève SNCF : TGV, TER, RER, voici les perturbations de ce jeudi 19 janvier 2023

17:21 - Les perturbations dévoilées à la RATP La RATP a dévoilé peu après 17h les perturbations prévues pour la journée de jeudi. Elle confirme ce qui avait été annoncé dans les médias : les lignes 8, 10 et 11 du métro parisien ne circuleront pas, alors que 10 lignes (2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12) ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Sur la ligne 4, un métro sur deux seulement sera en circulation aux heures de pointe et un métro sur quatre aux heures creuses. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, assureront un trafic normal mais attention au risque de saturation. Quant aux RER A et B, seul un train sur deux circulera aux heures de pointe, là où 1 train sur 3 ou 4 circulera aux heures creuses. Les usagers des transports non souterrains ne seront pas épargnés non plus, avec 2 bus sur 3 en moyenne et 3 tramways sur 4 en moyenne en circulation. Lire l'article Grève RATP : métro, bus, RER, les perturbations détaillées du 19 janvier

16:48 - Pas d'Intercités le 19 janvier Selon les informations RTL, il n'y aura pas d'Intercités le 19 janvier, de jour comme de nuit, seul le Paris-Clermont circulerait. Pour les TER, il faudra également prendre son mal en patience avec un TER sur dix annoncés.

16:42 - Le trafic RATP annoncé : des perturbations à prévoir Clément Beaune, ministre des transports qui annonçait une « journée de galère » dans les transports ce 19 janvier recommandait donc le télétravail. Les premières annonces RTL sur ;le trafic RATP confirme les recommandations du ministre. Selon RTL, comme lors des précédentes grèves le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14 qui sont automatisées. Les lignes 8, 10 et 11 ne rouleront pas. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12 seront ouvertes mais uniquement aux heures de pointes et seront ralenties en dehors de celles-ci. La ligne 4 ne circulera qu'avec un train sur deux lors des heures de pointe mais seulement un train sur quatre le reste de la journée.

16:28 - Le trafic parisien fortement perturbé Toujours selon les informations RTL le trafic en Ile de France sera vivement perturbé toute la journée du 19 janvier avec seulement 1 RER sur 3 sur les lignes A et B, 1 RER sur 10 pour les lignes C et E et pour le RER D le trafic sera interrompu entre les stations Châtelet et la Gare de Lyon. Pour les Transiliens, les perturbations sont aussi à prévoir ; pas de trains sur la ligne R, sur la ligne J pas de circulation entre Paris et Ermont. La circulation sera ralentie sur les lignes H et U avec un transilien sur 3 ; sur les lignes K, L, N, seulement un transilien sur 10 circulera. Sur la ligne P, uniquement sur Paris-Meaux, un train sur 10 circulera.

16:20 - Les prévisions de trafic pour la grève à la SNCF Alors, combien de train en circulation ce jeudi 19 janvier ? Selon les informations de RTL, le trafic des TGV sera très fortement perturbé. Il faut compter environ seulement 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-est en circulation, seulement 1 TGV sur 3 sur l'axe Paris - Nord, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique et seulement 1 TGV sur 5 sur l'axe Est.

16:04 - Un vol sur cinq sera annulé à Orly Selon une note publiée par la DGAC (direction générale de l’aviation civile), la direction prévoit que "les compagnies aériennes doivent réduire de 20 % leur programme de vols initialement prévus à l’aéroport de Paris-Orly de 5 heures à 22h30 le 19 janvier".

15:36 - Entre 550.000 et 750.000 manifestants en France Dans une note du renseignement territorial dont le contenu a été partagé par Europe 1, parmi les 221 points de mobilisation en France le 19 janvier, il y aurait entre 550 000 et 750 000 personnes dans les cortèges. La plus forte mobilisation serait à Paris avec entre 50.000 à 80.000 manifestants mobilisés.

15:19 - Point sur les lieux de mobilisation du 19 janvier Cette journée de grève et de manifestations du 19 janvier doit être "le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", appelait dans son communiqué l'intersyndicale qui réunit huit organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) qui se sont accordées pour manifester conjointement. Plusieurs regroupements auront donc lieu dans toute la France : Paris : Rassemblement dès 12h15 pour la conférence de presse à l'angle du Boulevard du Temple et de la Rue Jean-Pierre Timbaud / Départ de la manifestation à 14h de la Place de la République pour la Place de la Nation

Toulouse : Rassemblement à 10h au Monument aux morts

Marseille : Rassemblement à 10h30 aux Réformés

Nice : Rassemblement à 10h Place Masséna

Lyon : Rassemblement à 11h Manufacture des Tabacs

Lille : Rassemblement à 14h30 Porte de Paris

Rennes : Rassemblement à 11h à l'esplanade Charles-de-Gaulle

Bordeaux : Rassemblement à 12h Place de la République à Bordeaux

Strasbourg : Rassemblement à 14h Place de la Bourse

Nantes : Rassemblement à 10h30 au Miroir d'eau

Caen : Rassemblement à 10h30 Place Saint Pierre