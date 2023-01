"Grève du 19 janvier : perturbations détaillées, ampleur de la mobilisation... Attention crash test !"

GREVE RETRAITES. Trains, bus, école, services publics... La grève de ce jeudi 19 janvier mobilise. Pour l'exécutif et la majorité présidentielle, cette grande journée de contestation fait figure de test.

09:22 - Zoom sur la grève à la SNCF ce jeudi Les perturbations liées à la grève du jeudi 19 janvier 2023 toucheront 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord, 1 TGV sur 5 sur l'axe Est, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique et 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est. Concernant les TER, prévoir en moyenne 1 TER sur 10 en circulation. Contrairement aux usagers des TGV, les usagers des TER ne sont pas avertis personnellement. Il faut vérifier le trafic des TER la veille de son départ à 17 heures. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Aucun Intercité de jour comme de nuit ne sera en circulation ce jeudi. Seul un Intercité Paris-Clermont est prévu de circuler. À l'international, les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse ne circuleront pas. En Île-de-France, prévoir 1 train sur 3 sur les lignes H et U, 1 train sur 10 sur les lignes K, L et N, aucune circulation sur la ligne J entre Paris et Ermont, aucune circulation sur l'ensemble de la ligne R sur le réseau Transilien. Quant à la ligne P, seul le trajet Paris-Meaux est en circulation à raison d'1 train sur 10. Côté RER (branche SNCF), prévoir 1 train sur 3 sur le RER A, 1 train sur 3 sur le RER B, 1 train sur 10 sur le RER C, aucun RER en circulation entre Châtelet et la Gare de Lyon sur le RER D et 1 train sur 10 sur le RER E. La SNCF donne rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Lire l'article Grève SNCF : TGV, TER, RER, voici les perturbations de ce jeudi 19 janvier 2023

09:17 - "On est complètement à côté de la plaque" : les doutes d'un député de la majorité Et si cette réforme des retraites était malvenue ? Ou à contretemps ? Ou figée dans les cadres et normes du passé ? Ces questionnements ont émergé dans l'esprit des certains élus de la majorité, comme le rapporte Le Monde, dans un article publié ce mercredi. Patrick Vignal, député Renaissance de l’Hérault, confie même que le projet du gouvernement lui semble mal ficelé : "Normalement, Macron sent bien les choses et là, on est complètement à côté de la plaque en ne voyant pas qu’il y a des interrogations sur le sens du travail. Nous sommes seulement dans la coercition alors qu’on a mis des centaines de milliards sur la table pendant le Covid. Depuis 2017, nous n’avons pas réussi collectivement à aller vers du consensus : nous en faisant un pas, les syndicats en fendant l’armure", dit-il. L'ampleur de la grève ce jeudi donnera quelques éléments de réponse sur la colère sociale qui se manifestera.

08:52 - Bruno Le Maire n'a "pas d'inquiétude" sur les grèves du 19 janvier Les syndicats et les manifestants pourront sans doute se faire de cette petite phrase pour composer de nouveau slogan. "Il n'y a aucune inquiétude à avoir", a-t-il dit ce matin Bruno Le Maire sur l'antenne de France info, considérant que cette réforme des retraites sera adoptée en fin de compte. Le ministre de l'Economie est convaincu que l'opinion publique sera rapidement convaincue de la nécessité de cette réforme. "Notre objectif est de garantir que notre système de retraite par répartition soit préservé. Le deuxième objectif est qu'il y ait un volume global de travail plus important. J'ai la conviction profonde que ce qu'a proposé Elisabeth Borne est juste", a dit le ministre, pointant "les vraies avancées sociales" du texte qui "permet de garantir la pérennité de notre système".

08:40 - Emmanuel Macron laisse le gouvernement sur le front de la réforme des retraites Comme le rapporte Le Figaro, Emmanuel Macron "n'a prévu aucune intervention particulière, solennelle ou télévisée", pour commenter la grève de ce 19 janvier ou les manifestations. Le chef de l'Etat compte laisser sa Première ministre en première ligne sur ce dossier, avec l'appui du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le président sait que la mobilisation sociale sera très importante, mais a fait savoir à ses proches et aux élus de sa majorité qu'il ne reculerait pas, convaincu du bien fondé de cette rédorme des retraites.

08:32 - 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, 3500 à Paris pour encadrer les manifestants Sur RTL, ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les forces de l'ordre seraient nombreuses à Paris et en région pour cette grande journée de grève. "Plus de 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 3500 à Paris. C’est beaucoup parce que nous prévoyons que le nombre de policiers et de gendarmes [...] puisse encadrer une manifestation qui doit se dérouler de la meilleure façon possible", a déclaré Gérald Darmanin. Le ministre a aussi pointé le risque de débordement. "On a, d’après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violentes. Il nous faut absolument distinguer dans les manifestations, ceux qui sont une immense majorité et qui veulent juste exprimer une opinion politique et ceux qui veulent casser". Les policiers ont d'ailleurs pour consigne de procéder à des repérages : "Depuis ce matin il y a de nombreux contrôles, notamment à Paris mais aussi dans les grandes villes".

08:24 - Grève très suivies à la RATP La RATP a confirmé que les perturbations de trafic seront très importantes ce jeudi : les lignes 8, 10 et 11 du métro parisien ne circuleront pas, alors que 10 lignes (2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12) ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Sur la ligne 4, un métro sur deux seulement sera en circulation aux heures de pointe et un métro sur quatre aux heures creuses. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, assureront un trafic normal mais attention au risque de saturation. Quant aux RER A et B, seul un train sur deux circulera aux heures de pointe, là où 1 train sur 3 ou 4 circulera aux heures creuses. Les usagers des transports non souterrains ne seront pas épargnés non plus, avec 2 bus sur 3 en moyenne et 3 tramways sur 4 en moyenne en circulation. Lire l'article Grève RATP : métro, bus, RER, les perturbations détaillées du 19 janvier

08:19 - Une grève et.. des manifestations ! Où sont-elles organisées dans les grandes villes? Cette journée de grève et de manifestations du 19 janvier doit être "le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", appelait dans son communiqué l'intersyndicale qui réunit huit organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) qui se sont accordées pour manifester conjointement. Plusieurs regroupements auront donc lieu dans toute la France. Voici où aller dans les grandes villes pour manifester. Paris : Rassemblement dès 12h15 pour la conférence de presse à l'angle du Boulevard du Temple et de la Rue Jean-Pierre Timbaud / Départ de la manifestation à 14h de la Place de la République pour la Place de la Nation

Toulouse : Rassemblement à 10h au Monument aux morts

Marseille : Rassemblement à 10h30 aux Réformés

Nice : Rassemblement à 10h Place Masséna

Lyon : Rassemblement à 11h Manufacture des Tabacs

Lille : Rassemblement à 14h30 Porte de Paris

Rennes : Rassemblement à 11h à l'esplanade Charles-de-Gaulle

Bordeaux : Rassemblement à 12h Place de la République à Bordeaux

Strasbourg : Rassemblement à 14h Place de la Bourse

Nantes : Rassemblement à 10h30 au Miroir d'eau

Caen : Rassemblement à 10h30 Place Saint Pierre

08:17 - Autour de 750 000 manifestants en France ce jeudi 19 janvier ? Dans une note du renseignement territorial dont le contenu a été partagé par Europe 1, parmi les 221 points de mobilisation en France le 19 janvier, il y aurait selon cette estimation entre 550 000 et 750 000 personnes dans les cortèges. La plus forte mobilisation serait à Paris, avec entre 50 000 à 80 000 manifestants mobilisés. Bien sûr, cela n'est qu'un calcul estimatif dont on ignore les paramètres. Mais les renseignements disposent d'outils permettant d'établir des prévisions avec une certaine acuité.

08:15 - Philippe Martinez sur la réforme des retraites : "Le gouvernement nous prend pour des imbéciles" Invité ce mercredi matin sur France 2, le secrétaire général de la CGT a considéré que l'exécutif ne donnait aucun signe d'ouverture et ne manifestait aucune volonté de discuter avec les partenaires sociaux. "Le gouvernement nous prend pour des imbéciles parce que tout le monde va partir à la retraite plus tard. [...] "Nous ce qu'on veut c'est améliorer le système actuel". Et de préciser ses intentions : "Je souhaite que le front uni des syndicats tienne jusqu’au retrait des mesures d’âge et d’augmentation de la durée des cotisations. Il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que ce projet soit revu de fond en comble". Interrogé sur la mobilisation des salariés qui ne sont pas dans le public, le leader syndical a ajouté : "Il y aura aussi beaucoup de grèves dans les entreprises privées. Dans le privé, les salariés parlent d’inflation, d’augmentation des salaires mais aussi de retraites. Il y a dans certains grands groupes des taux de grévistes qui vont avoisiner les 70-80%".

17/01/23 - 23:49 - La mobilisation au rendez-vous jeudi 19 janvier ? Sur le plateau de BFM TV, mardi 17 janvier en soirée, l'ancien secrétaire général FO de 2004 à 2018, Jean-Claude Mailly, est paru confiant en vue de la journée de grève du jeudi 19 janvier 2023. "Ce qui remonte, c'est qu'il y aura du monde", a-t-il assuré.

17/01/23 - 23:06 - Près de 500 personnes réunies ce mardi soir à Marseille Un "tour de chauffe", à deux jours de la grève nationale contre la réforme des retraites ? Mardi soir, à Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une descente aux flambeaux sur la Canebière. Comme le rapporte l'AFP, dont se fait notamment l'écho BFM TV, environ 500 personnes se sont mobilisées, répondant ainsi à l'appel de la CGT. "On veut commencer à donner le ton", a concédé Magali Escot, une secrétaire administrative de 48 ans pour qui "ce n'est pas en une seule journée qu'on arrivera à obtenir le retrait de cette réforme".

17/01/23 - 22:48 - "Toute la France" bientôt une "ZAD" ? C'est en tout cas le souhait exprimé mardi soir par la nouvelle secrétaire générale d'EELV, Marine Tondelier, lors de sa prise de parole au meeting de la Nupes. "Je vous le confirme : nous allons faire la ZAD pas seulement à l'Assemblée, mais dans toute la France", a-t-elle assuré, à deux jours de la grève contre la réforme des retraites prévue jeudi. "Nous serons une zone à défendre dans les prochaines semaines", a encore affirmé l'écologiste.

17/01/23 - 22:25 - L'amusante consigne de François Ruffin aux manifestants attendus jeudi dans la rue Toujours à l'occasion du meeting commun de la Nupes, le député LFI, François Ruffin, a jugé mardi soir que "la mobilisation de jeudi dépasse l'enjeu de la retraite à 64 ans : c'est le partage des richesses dans notre pays". Pour lui, c'est désormais "une question de fierté qui est posée aux Français : 'Vous baissez la tête ou vous la relevez ?'" Et le réalisateur de Merci Patron ! de dénoncer la méconnaissance de l'exécutif des travailleurs et de la dureté de leur labeur : "Ils le connaissent comment le peuple, le pays ? À travers des tableaux Excel." Le député de la Somme a enfin estimé que "la retraite est un droit à la joie et on doit aussi le défendre comme tel". Ainsi, il a invité ceux qui voudraient manifester contre la réforme des retraites jeudi à venir "avec une canne à pêche - car leur plaisir de retraité serait d'aller à la pêche - avec un gâteau au chocolat - car leur plaisir sera de faire des gâteaux au chocolat avec leurs petits-enfants - ou avec un scrabble".

17/01/23 - 22:06 - Olivier Faure dénonce une "réforme Borne-Ciotti" Également invité à s'exprimer à la tribune du meeting commun de la Nupes qui se tenait mardi soir à Paris, le patron du PS, Olivier Faure, s'est allègrement moqué de ce qu'il a qualifié de "réforme Borne-Ciotti", du nom de la Première ministre et du nouveau président des Républicains, parti qui a décidé de soutenir le projet de réforme du gouvernement. Estimant que 85% des Français sont opposés à cette réforme, Olivier Faure a assuré qu'"il existe une alternative". "Un autre monde est possible, le nôtre." Et de haranguer : "Rien n'était possible en 36, en 81 : ils n'ont jamais compris que nous étions là, puissants. Mais nous avons toujours eu la force et le courage."