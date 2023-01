Décompte des manifestants : comment procèdent policiers et syndicats ?

A chaque manifestation, police et syndicats comptent le nombre de participants mais livrent des chiffres diamétralement opposés. Comment les calculs sont-ils réalisés et qui se rapproche le plus de la vérité ?

Combien y aura-t-il de manifestants dans les rues ce jeudi 19 janvier ? Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites doit démarrer fort pour s'installer dans la durée, le nombre de manifestants sera attendu au tournant. Pourtant, comme à chaque manifestation, il faut s'attendre à un écart considérable entre le chiffre annoncé par le ministère de l'Intérieur et celui avancé par les syndicats. On passe bien souvent, du simple au double voire au triple.

Pour le 19 janvier, un tel écart ne serait pas le bienvenu. Les syndicats insistent sur la nécessité de voir du monde défiler partout en France et vise l'objectif du million de manifestants, voire plus pour essayer de rivaliser avec les deux millions de Français qui s'étaient mobilisés en 1995 contre le plan Juppé qui voulait déjà réformer les retraites. Pour compter le nombre de participants et juger de l'ampleur de la mobilisation, syndicats et policiers seront de nouveaux déployés pour décompter les opposants à la réforme. Mais comment procèdent ils au calcul ? Et pourquoi les écarts sont si importants ?

Le comptage par ligne chez les syndicats

Lors des grèves et des manifestations tous les syndicats envoient certaines de leurs forces aux abords des cortèges pour compter les manifestants. Tous, ou presque, procèdent de la même façon et recourent au comptage par ligne. A ces points de passage les syndicalistes contre le nombre de personnes sur une ligne puis le nombre de lignes qui passent devant eux. Il suffit ensuite d'une simple multiplication pour obtenir un résultat qui n'est qu'une "estimation". Chez la CGT ou FO, la méthode est utilisée depuis des années.

Le comptage étant manuel et réalisé par l'humaine, tous les syndicats regroupent et comparent leurs estimations pour arriver à un nouveau chiffre moyen du nombre de manifestants. Ce résultat, qui est la moyenne de plusieurs autres moyennes, est aussi quelque peu "remontée" par les syndicats. Lesquels attendent toujours de disposer des chiffres des préfectures ou du ministère de l'Intérieur avant d'annoncer leur propre décompte.

Pour les policiers, un comptage similaire mais plus fiable ?

Les forces de police calculent également le nombre de manifestants manuellement sans drone ni vue aérienne et avec une méthode et des règles de comptage bien définies. "Pour faire un comptage équilibré, nous prenons position sur des points en hauteur et nous établissons des lignes", expliquait la police à BFMTV en 2018. Chaque ligne équivaut à dix personnes et le nombre de lignes est comptabilisé à plusieurs points du cortège. A chaque passage, les policiers actionnent un compteur qui s'occupe des calculs. Les données des différents compteurs permettent ensuite d'obtenir une moyenne. Une méthode, pas si éloignée de celle des syndicat, mais qui "rend la chose très fiable" aux yeux des policiers. Une fois le nombre de manifestants arrêté c'est au préfet ou au ministère de l'annoncer.

Le décompte des manifestants par la police semble avoir l'avantage auprès des institutions. En avril 2015, une commission d'experts chargés de réfléchir à de nouvelles techniques de comptage avait conclu dans un rapport que "les méthodes de la police sont bonnes et sont les seules possibles", comme le rapportait Le Figaro.