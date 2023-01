Grève et manifestations du 19 janvier : un succès pour les syndicats ?

Du monde dans les cortèges, des grévistes nombreux dans plusieurs secteurs... L'acte 1 de la contestation contre la réforme des retraites est-il réussi pour les syndicats ?

Alors, combien de personnes dans la rue et combien de grévistes ? Cette question, tout le monde se la pose à l'Elysée, à Matignon et dans les locaux des principaux syndicats de travailleurs aujourd'hui. Car l'ampleur de la mobilisation ce jeudi 19 janvier revêt une importance singulière au moment où le gouvernement a décidé de lancer sa grande réforme des retraites en France.

La CGT a compté 140 000 personnes à Marseille (la police en a compté 26 000), 30 000 à Toulouse, 20 000 personnes à Nice, 18 000 à Caen, 10 000 au Havre. "Le million de manifestants sera dépassé", a déclaré Philippe Martinez devant les médias, à Paris, en marge du cortège place de la République. "La mobilisation est au-delà de ce qu'on pensait", a abondé Laurent Berger, le leader de la CFDT.

Pour la CGT, les espérances étaient élevées : Philippe Martinez a plusieurs fois indiqué cette semaine sur les plateaux de télévision ou de radio qu'il comptait sur "des millions" de personnes dans la rue pour demander le retrait de la réforme. En réalité, c'est l'ensemble des syndicats qui comptent sur des centaines de milliers de manifestants dans toute la France : en deça, il sera très difficile de faire valoir le rejet populaire des décisions exposées par le gouvernement pour réformer les régimes de retraite. Les chiffres seront donnés tout au long de la journée, sur cette page.

Combien de grévistes ce jeudi 19 janvier ?

Selon les syndicats, 65% des enseignants sont en grève dans les collèges et lycées, mais ils ne seraient que 34% selon le ministère de l'Education nationale. Le gouvernement donne aussi 42% de grévistes dans le primaire, alors que les syndicats ont indiqué que 70% des professeurs avaient signalé leur absence des salles de classe.

Pour suivre les événements du jour, c'est très simple : rendez-vous sur notre article consacré à la grève du 19 janvier et sur notre article consacré aux manifestations en France. Vous y trouverez les toutes dernières informations sur les blocages, les décrochages notamment dans les transports et à l'école et sur les cortèges organisés dans près de 200 villes :

Les syndicats, suivis par les principales formations politiques de gauche, ont déjà fait savoir que cette journée de mobilisation du 19 janvier n'était qu'une première étape et qu'elle serait suivie d'autres journées de grève. Une marche le 21 janvier est déjà programmée à Paris par les principales organisations de jeunesse politiquement engagées à gauche.