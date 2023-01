Grève du 31 janvier : nouvelle mobilisation ? Que prévoient les syndicats ?

GREVE 31 JANVIER. Après le succès de la mobilisation du jeudi 19 janvier, les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de grève le mardi 31 janvier prochain.

"La mobilisation est importante", a concédé ce jeudi soir le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à l'antenne de RTL. En effet, les Français se sont mobilisés en nombre pour afficher leur opposition à la réforme des retraites, et notamment au recul de l'âge légal de départ, qui devrait être repoussé à 64 ans. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, ils étaient 1,12 millions à battre le pavé dans l'Hexagone, dont 80 000 à Paris. De son côté, la CGT estime que plus de deux millions de personnes se sont rassemblées partout sur le territoire, et 400 000 rien que dans la capitale. Quoi qu'il en soit, c'est une première victoire pour les syndicats, dont l'appel à la grève a été particulièrement suivi, notamment par les salariés du privé, ce jeudi 19 janvier.

D'ores et déjà, les organisations syndicales ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le mardi 31 janvier prochain. Cette initiative est soutenue par de nombreux responsables politiques comme le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel : "S'il faut arriver à ce qu'il y ait des grèves massives, fortes, dans tous les secteurs d'activité de notre pays parce que le gouvernement s'entête, eh bien, on en arrivera à ça", a-t-il affirmé à l'antenne de RTL, vendredi 20 janvier 2023. Et de marteler : "Une chose est certaine, on sera à nouveau là le 31 janvier pour faire face au gouvernement et à sa réforme." Les autres partis de gauche ont également renouvelé leur soutien et leur engagement dans la mobilisation.

Alors que les membres du Rassemblement national ont brillé par leur absence dans les rues pour s'opposer à la réforme des retraites, jeudi 19 janvier, la donne pourrait bien être tout autre le mardi 31 janvier prochain, comme l'a affirmé Sébastien Chenu : "Je n'ai jamais exclu quoi que ce soit. Je n'ai peur de rien. J'ai déjà manifesté. Moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement recule. Alors on va se battre là où nous sommes, à l'Assemblée nationale, avec les arguments et les possibilités qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles du jeu parlementaire. L'idée n'est pas de faire de l'obstruction. On a trop peu de temps de débat pour faire de l'obstruction. [L'objectif] c'est de faire craquer le vernis", a expliqué le député européen ce vendredi sur le plateau de France 2.

En outre, Sébastien Chenu estime que "le 31, les Français seront encore plus nombreux ". Il en appelle à la discussion : "L'idée n'est pas de bloquer le débat, mais de faire bouger les lignes." Et de réaffirmer la position du Rassemblement national : "Nous, on considère que, quand on a commencé à travailler tôt, on a souvent commencé à travailler dur, et donc on doit partir plus tôt. (…) Le système n'est pas en danger. Mais il faut trouver 10 milliards par an, donc il y a des leviers à activer : la natalité, la productivité, la réindustrialisation du pays… Exactement l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est élu."

Alors que la prochaine journée de grève a été fixée au 31 janvier 2023, la CGT cheminots n'exclut pas d'organiser d'autres mouvements sociaux. Vendredi 20 janvier, à l'antenne de RMC, Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT Cheminots, a affirmé que cette possibilité sera à l'ordre du jour des discussions des syndicats de la SNCF organisées cet après-midi : "Nous allons en discuter cet après-midi. Les dates déterminées par l'intersyndicale sont des temps forts. Mais en dehors de ces temps-là, nous appelons les salariés à multiplier les actions dans leurs entreprises. Ça peut être la grève, des débrayages. Il y a différentes possibilités de peser."

Selon Laurent Brun, la seule journée du 31 janvier ne peut pas suffire pour faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites : "Nous savons très bien que le gouvernement ne cèdera pas avec une seule journée. Nous souhaitons que tous les secteurs de l'économie continuent à être mobilisés. C'est extrêmement important. Evidemment, une seule journée ne suffira pas." En outre, la CGT cheminots veut rester mobilisée pour lutter contre "les réformes précédentes".