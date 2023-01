Grève des raffineries : un blocage le 26 janvier ! Des risques de pénurie d'essence ?

GREVE DES RAFFINERIES. La CGT Pétrole appelle à un nouvelle grève le 26 janvier prochain pour deux jours de mobilisation. Après le mouvement du 19 janvier, cela pourrait-il mener à une pénurie d'essence ? Éléments de réponse.

[Mis à jour le 20 janvier 2023 à 15h30] L'appel à la grève a été particulièrement suivi le 19 janvier 2023, avec 1,12 million de personnes mobilisées selon le ministère de l'Intérieur. Désormais, les yeux sont rivés sur la nouvelle journée de mobilisation du 31 janvier. D'ici là, les raffineries devraient être mises à l'arrêt pour une journée, le 26 janvier. Ce jeudi, déjà, la plupart des raffineries comptaient entre 70 et 100% de grévistes. "Partout, les expéditions ont été suspendues", s'est réjoui Eric Sellini, coordinateur national de la CGT pour TotalEnergies. De son côté, Benjamin Tange, responsable syndical au dépôt de Flandres a estimé : "C'est un mouvement qui est bien suivi, ça donne de l'élan, de la force et du courage pour la suite."

Mais cette action est jugée insuffisante pour les syndicalistes du secteur. Ainsi, Alexis Antonioli, secrétaire général de la CGT TotalEnergies Normandie, a martelé qu'il faut "un plan conscient et construit, qui vise un impact maximum sur l'économie". Alors, qu'attendre de cette journée du 26 ? Elle sera certainement plus dure cette fois-ci, puisque le préavis de grève court sur deux jours (26 et 27 janvier). Ces jours-là, les installations de raffinage pourraient donc se retrouver à l'arrêt, si les salariés suivent l'appel de la CGT pétrole.

La FNIC-CGT veut combattre la réforme des retraites, jugée "illégitime" et "inacceptable". Le syndicat a proposé pour financer les retraites de "solliciter les profits, notamment des multinationales". La lettre a également appelé les Français à garder un esprit critique contre les futures annonces du gouvernement pour "discréditer" le mouvement. Le syndicat dénonce les conditions de travail dans lequel les travailleurs évoluent : "Les salariés du pétrole subissent pénibilité, horaires de nuit, expositions aux matières dangereuses, avec au final une vie raccourcie ; ils refusent de travailler plus longtemps pour gaver les actionnaires", a dénoncé le syndicat.

Une pénurie d'essence est-elle de nouveau possible ?

Pour le moment, le syndicat mentionne seulement un arrêt des raffineries "si nécessaire". Eric Sellini, coordinateur CGT du groupe TotalEnergies, a prévenu que ces grèves entraîneraient des "baisses de débit" et des "arrêts dans l'expédition des carburants" comme l'a rapporté Franceinfo. Pour tenter de rassurer les Français concernés, la ministre de la Transition énergétique a sur la même chaîne prévenu que "les stocks existent, ils ont été reconstitués depuis le mouvement de l'automne".

Le gouvernement a rappelé que le droit de grève et le droit de manifester étaient constitutionnels, mais qu'il était important "de ne pas pénaliser les Français", a prévenu a la Première ministre.

Quand ont lieu les grèves ?

Le communiqué de la FNIC-CGT prévient que ces grèves, si elles sont suivies, toucheront tous les sites de production mais aussi de distribution. Pour le moment trois dates ont été arrêtées comptant la grève passée du 19 janvier :

Grève de 48h, le 26 janvier

Grève de 72h, le 6 février

La mobilisation pourrait s'étendre car la grève est "reconductible" et bien que l'arrêt des raffineries n'est pas envisagé pour le moment, le syndicat prévient qu'il le pourrait si le mouvement prend de l'ampleur. La dernière grève des raffineries qui avait immobilisé nombreux automobilistes l'automne dernier, avait duré plusieurs semaines pour réclamer de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale. Cette nouvelle action des syndicats pourrait à nouveau entraîner des perturbations pour les automobilistes. Pour le moment ces journées de grèves sont échelonnées dans le temps et ne devraient pas avoir le même impact qu'en 2022. Pourtant, le blocage des sites raffineries est une hypothèse envisagée par la CGT.