"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 janvier 2023, 30 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 20 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 30 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles sur cette page vers 21h45.

En cette période de forte contestation sociale autour de la réforme des retraites, que diriez-vous de devenir multimillionnaire et de quitter votre emploi afin de partir en vacances pour le restant de votre vie ? Ce vendredi 20 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens organisent un nouveau tirage de l'Euromillions. 30 millions d'euros sont mis en jeu. Le tirage aura lieu vers 21h05, et les résultats seront connus vers 21h45. Vous pourrez les consulter sur cette page dans les minutes qui suivent.

Le tirage MyMillion aura quant à lui lieu vers 20h20. Pour rappel, un code unique MyMillion est attribué à chaque ticket de l'Euromillions. S'il est tiré au sort, vous gagnez un million d'euros. Il y a donc un nouveau millionnaire garanti en France à chaque tirage de l'Euromillions. Les résultats de MyMillion seront connus vers 20h50, et seront ensuite affichés sur cette page. Pour participer au tirage de ce vendredi soir, vous avez jusqu'à 20h15. Vous pouvez pour cela vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle de la FDJ ou dans un point de ventre agréé par la FDJ. Attention : il faut être majeur pour tenter votre chance, et une carte d'identité pourra vous être demandée.