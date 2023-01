"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 janvier 2023 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 20 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) proposait de remporter 30 millions d'euros dans le cadre d'un tirage de l'Euromillions. Personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante, mais les résultats sont néanmoins disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 20 janvier 2023 à 22h07] Ce vendredi 20 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient de remporter la somme colossale de 30 millions d'euros dans le cadre d'un tirage de l'Euromillions. Malheureusement, personne n'a réussi à trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux numéros étoiles. Cela permet néanmoins de rajouter 10 millions d'euros au jackpot du prochain tirage. Ce sont donc 40 millions d'euros qui seront mis en jeu lors du prochain tirage de l'Euromillions, prévu mardi 24 janvier. Vous pouvez néanmoins consulter les résultats du tirage de ce vendredi soir ci-dessous, afin de savoir à quel point vous étiez proche de devenir multimillionnaire.

Tirage du 20/01/2023

3 - 6 - 13 - 40 - 42 Etoiles : 7 - 11

MyMillion : MO 149 0237

La FDJ a également procédé au tirage de MyMillion ce vendredi soir. Pour rappel, un code unique MyMillion est attribué à chaque ticket de l'Euromillions. S'il est tiré au sort, vous gagnez un million d'euros. Il y a donc un nouveau millionnaire garanti en France à chaque tirage de l'Euromillions. Et ce soir, c'est un joueur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a remporté cette somme non négligeable. Lors d'un tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15 le soir-même pour participer. Vous pouvez pour cela vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle de la FDJ ou dans un point de ventre agréé par la FDJ. Attention : il faut être majeur pour tenter votre chance à l'Euromillions, et une carte d'identité pourra vous être demandée.

Le dernier tirage de l'Euromillions à avoir été remporté a eu lieu le vendredi 13 janvier. Si cette date concentre toutes les superstitions, certains pensant qu'elle porte chance quand d'autres considèrent qu'il s'agit plutôt d'un jour qui porte malheur, c'est la première option qui semble avoir primé pour le joueur suisse qui a remporté un jackpot vertigineux de 68,8 millions d'euros. Vendredi 13 ou pas, il ne faut cependant pas placer trop d'espoir dans vos chances de réussites, car vous avez en effet une chance sur 139 838 160 de remporter un tirage de l'Euromillions, peu importe le nombre de joueurs. Mais, comme le dit le proverbe, l'espoir fait vivre !