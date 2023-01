"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 23 janvier 2023, 5 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Cinq millions d'euros sont à remporter ce lundi 23 janvier 2023 au tirage du Loto. Les résultats seront livrés ici même vers 20h45.

Avec désormais cinq millions d'euros en jeu, la cagnotte du tirage du Loto commence enfin à être intéressante ce lundi 23 janvier 2023. Il faut dire que depuis que les 17 millions d'euros ont été empochés à l'occasion du tirage du Loto du samedi 14 janvier, le jackpot en jeu ne donnait pas vraiment envie. Désormais, le montant de la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard est enfin atteint. Les choses sérieuses peuvent commencer. Comme lors de chaque tirage, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver le résultat du Loto. Au-delà, votre combinaison sera validée pour le tirage suivant.

Mais au fait, que fallait-il avoir joué pour gagner le jackpot lors de l'unique tirage du Loto gagnant de l'année ? La combinaison sortie le 14 janvier était la suivante : 13, 14, 22, 36, 40 et le N°Chance 9. Des chiffres qui pourront sans doute vous inspirer, ou pas, pour le tirage du Loto du jour ou pour un prochain encore plus important à vos yeux. Et il y en a un de la sorte qui arrive d'ailleurs très prochainement. À l'occasion de la Saint-Valentin, un tirage du Loto de 13 millions d'euros sera exceptionnellement proposé.