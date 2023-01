Disparition d'Aurélien à Rouen : enquête ouverte, ce qu'on sait déjà

La disparition d'Aurélien est jugée inquiétante. Le jeune homme de 28 ans n'a plus été vu depuis la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023. Il partait d'une soirée à Rouen.

Aurélien, 28 ans, est porté disparu. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023. Ce soir-là, Aurélien était en soirée avec des amis. La bande se serait rendue en boîte de nuit, dans un établissement de Rouen, en Seine-Maritime, appelé "La Suite". D'après les informations de BFM Normandie, Aurélien serait parti seul de la soirée. Il devait alors rentrer chez lui, mais il n'est jamais arrivé.

Inquiète, sa famille, qui réside à Sotteville-lès-Rouen, a signalé sa disparition à la police dès dimanche. Toujours d'après les informations de BFM Normandie, une enquête a rapidement été ouverte par le commissariat de Rouen car la disparition a été jugée inquiétante.

Sur Facebook, une proche d'Aurélien, qui affirme être une amie, a, elle, lancé un appel à témoins. Prénommée Manon Régnier, elle indique notamment que le téléphone d'Aurélien "a été retrouvé dans la boîte, mais aucune trace de lui". Et d'ajouter : "Il n'est pas rentré chez lui, il n'est pas allé travailler." Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée par Manon Régnier à se manifester et à la joindre via son compte Facebook. Peu d'autres informations sont connues à ce stade de l'enquête.