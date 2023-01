"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 25 janvier 2023, 6 millions d'euros en jeu"

LOTO. Ce mercredi 25 janvier 2023, la Française des Jeux met en jeu une cagnotte de 6 millions d'euros, lors de ce nouveau tirage du Loto. Les résultats seront disponibles sur cette page quand le tirage sera effectué.

[Mis à jour le 25 janvier à 18h14] Nouveau tirage Loto en ce mercredi 25 janvier 2023. Pour l'occasion, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu un jackpot de 6 millions d'euros dont le résultat est attendu dans la soirée. Quoi de mieux, pendant cette période compliquée d'augmentation des prix, de se donner un peu d'air grâce à cette belle cagnotte ? L'occasion aussi, pourquoi pas, un mois après le début de l'année, de déjà (re)partir en vacances. Tous les résultats seront disponibles sur cette page, dès le tirage effectué.

Parallèlement, comme chaque semaine, lors des résultats du tirage Loto, vous pourrez également savoir si vous avez gagné quelque chose, entre le numéro Joker+, l'option second tirage, et les codes gagnants de la FDJ

Si vous voulez tenter de remporter le jackpot du soir, il faut d'abord participer au tirage. Ainsi, il suffit de se rendre chez votre buraliste et d'acheter une grille. Sur celle-ci, vous choisissez six numéros : les cinq premiers entre 1 et 49, et le dernier, qui est le numéro chance, à sélectionner entre 1 et 10. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est également possible de jouer en ligne, sur Internet ou sur l'application FDJ (disponible sur Android et IOS). Cependant, il faut être obligatoirement majeur pour jouer au Loto, une pièce d'identité peut vous être demandée.