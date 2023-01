"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 27 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 27 janvier 2023 propose 54 millions d'euros. Une aubaine ! Mais encore faut-il trouver les résultats…

[Mis à jour le 27 janvier 2023 à 19h19] Avec 54 millions d'euros en jeu ce vendredi 27 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de l'Euromillions qui devrait attirer plus d'un participant. Et si le résultat de l'Euromillions ne sera pas facile à trouver, n'oubliez pas que lors de chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million permettant à une personne ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros est également tiré au sort. Tous les résultats de l'Euromillions seront délivrés ici même vers 21h30 et resteront consultables par la suite.

Vous jouez régulièrement à l'Euromillions ? Vous avez même automatisé vos paris ? Attention à ce qu'il ne vous arrive pas la même histoire malheureuse qu'à ce jeune couple de Britanniques. En février 2021, Rachel et Liam, âgés à l'époque de 19 et 21 ans, et dont l'histoire vient tout juste d'être dévoilée par la presse anglaise, ont reçu un SMS de l'opérateur Camelot, en charge de l'Euromillions au Royaume-Uni. Celui-ci leur annonçait alors qu'ils venaient de remporter le tirage de l'Euromillions, et avec, un peu plus de 205 millions d'euros. Problème : s'ils avaient remporté le tirage, c'était grâce à leur abonnement automatique. Mais aucun des deux n'avait récemment pensé à remettre de l'argent dans la caisse pour que les billets soient également automatiquement… payés. Leur billet gagnant s'est donc transformé en billet invalidé.

"Vous avez les bons numéros, mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc il n'a pas été validé", s'est vu répondre la jeune femme lorsqu'elle a contacté le numéro qu'on lui avait remis, censé lui permettre de récupérer son gain. De quoi décourager le couple ? Pas le moins du monde. Le duo a décidé de continuer à tenter sa chance à l'Euromillions, en changeant toutefois les numéros de sa combinaison automatique. Espérons juste pour eux que la prochaine fois qu'ils trouveront le résultat de l'Euromillions, leur billet sera validé !