"Grève du 31 janvier : écoles, raffinerie, transports... Quels secteurs seront mobilisés ?"

GREVE 31 JANVIER. La journée de grève du 31 janvier contre la réforme des retraites s'annonce très suivie dans plusieurs secteurs comme les transports, les écoles, le secteur pétrolier et bien d'autres. Quelles sont les perturbations prévues ?

Faut-il s'attendre à un "mardi noir" ? En veillée d'arme, les syndicats préparent les derniers détails en vue de la grève du 31 janvier contre la réforme des retraites et tous espèrent voir le mouvement plus suivi que la précédente mobilisation nationale. Un vœu qui pourrait s'exaucer. Si les taux de grévistes ne seront connus que demain, les estimations des services de renseignement notamment en matière de manifestations misent sur un million de personnes dans les rues selon une note consultée par Le Parisien, dont beaucoup de grévistes. Les espoirs sont aussi nourris par les mobilisations et perturbations déjà annoncées par différents secteurs.

Les transports sont les premiers à avoir prévenu les usagers des difficultés qui les attendent dans les gares, dès ce lundi soir à partir de 19 heures. Les parents d'élèves sont aussi au fait du mouvement de grève organisé dans les écoles mais des services publics et le secteur pétrolier prévoient aussi de prendre part à la mobilisation. L'intersyndicale est donc satisfaite de l'engouement généré par la grève du 31 janvier mais "il faut commencer à discuter d'un plan qui permette de poser les bases d'un départ en grève reconductible", ont écrit 300 syndicalistes, intellectuels et militants auteurs d'une tribune publiée dans le Journal du dimanche, ce 29 janvier.

Malgré la force annoncée de la grève du 31 janvier, le combat contre la réforme des retraites s'annonce difficile puisque ce dimanche la Première ministre a assuré sans détour sur Franceinfo : "Ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales". Une réaction qui pousse l'opposition à se joindre davantage à la lutte contre la réforme des retraites, la gauche surtout. Le leader de La France insoumise Manuel Bompard s'est d'ailleurs dit favorable à un mouvement de grève reconductible potentiel sur l'antenne de BFM TV. Et le député de gauche de tancer l'exécutif : "Si vous ne voulez pas que le pays soit bloqué, il faut que la petite minorité gouvernementale renonce à cette réforme." Avant d'aller jusqu'au blocage du pays, quelles sont les perturbations attendues ce 31 janvier ?

Les transports fortement perturbés le 31 janvier

Durant le week-end, les usagers des transports de la SNCF ont été avertis des premières perturbations sur le trafic des trains pour mardi. L'entreprise a prévu une circulation fortement ralentie sur l'ensemble des trains avec une moyenne d'un TGV sur trois maintenu sur tout le territoire contre 2 TER sur 10 et 1 RER sur 10 pour les lignes C, D et E et J, L, N, P, R. Du côté des Intercités seul un aller-retour sera maintenue sur l'ensemble de la journée.

La RATP suit le mouvement et a annoncé "un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro" et légèrement moins touché en surface pour les bus ou les tramways. Mais il n'y a pas qu'à Paris que les transports vont dysfonctionner. Des perturbations sont attendues dans toutes les métropole, à Marseille les métros ne devraient pas circuler et ailleurs comme à Bordeaux, à Lille ou à Strasbourg, la circulation des tramways devrait être fortement ralentie.

Un appel à la grève dans les écoles

Pour la troisième fois un appel à la grève est lancé dans les écoles et si le syndicat SUD-éducation se fait le porte-parole de cette initiative, il est a priori rejoint par toutes les fédérations syndicales de l'enseignement qui ont signé un communiqué publié le 23 janvier. SUD appelle non seulement à des grèves le 31 janvier pour une mobilisation "encore plus forte", mais aussi à une reconduction du mouvement. Les syndicats se sont dits "unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites".

Si les professeurs et tous les personnels des écoles sont invités à faire grève le 31 janvier contre la réforme des retraites . Les lycéens sont aussi prêts à se mobiliser et l'intersyndicale lycéenne a appelé au blocage des établissements scolaires ce mardi mais également dès ce lundi par endroit. Quelques 60 lycées avaient été bloqués lors de la précédente grève, l'objectif est revu à la hausse pour ce mardi.

Les aéroports en grève le 31 janvier ?

La colère monte aussi dans les entreprises de l'aérien. A la direction générale de l'aviation civile (DGAC), l'USAC-CGT a déposé un préavis de grève pour le 31 janvier et demandé la réduction de 20% des vols organisés sur la journée à Paris-Orly. A noter que la CGT Air France a également appelé à la grève ce mardi.

A l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, une mobilisation est aussi possible même si rien n'a encore été officialisé. Sur RMC, Loris Foreman délégué CGT dans une entreprise de Roissy avait prévenu qu'un mouvement d'ampleur sur le site aéroportuaire stratégique pourrait peser lourds sur l'économie : "Pour [que le gouvernement] recule sur la réforme des retraites, il faut bloquer tout ce qui est stratégique, tout ce qui est économique. [...] Si vous bloquez l'aéroport, vous bloquez l'économie".

La grève du 31 janvier suivie dans les raffineries et le secteur de l'énergie ?

Les raffineries ont déjà un calendrier précis en ce qui concerne les grèves avec un mouvement prévu avant le 31 janvier et un autre autre après. Mais la CGT-Pétrole a décidé d'ajouter la date de la mobilisation nationale à sa liste d'actions. Comme lors des deux premières mobilisations, les raffineries devraient être bloquées et les livraisons interrompues.

Du côté de l'énergie et des centrales, la ligne d'attaque n'est pas encore déterminée. Les syndicats n'ont pas parlé de grève, en revanche des actions ont été évoquées avec entre autres, des baisses de productions, des coupures d'électricité d'une ou deux heures et la gratuité de l'électricité dans certains types d'établissements comme les hôpitaux ou les écoles par exemple. Des actions de ce genre ont déjà eu lieu depuis le 26 janvier, précédente journée de grève dans le secteur.

La grève suivie dans les services publics ?

Le son de cloche est toujours le mêmes dans la fonction publique : les syndicats continuent de militer contre la réforme des retraite surtout contre le report de l'âge légal et appellent dans un communiqué "à participer activement" à la grève du 31 janvier. Les fonctionnaires d'Etat, territoriaux et hospitaliers sont concernés par cet appel. L'intersyndicale a rappelé que dans son secteur la précédente mobilisation a été "couronnée de succès".

Parmi les services publics affectés par la grève du 31 janvier on compte aussi ceux assurés par La Poste (une entreprise privée chargée de missions de services publics). Le syndicat SUD-PTT appellent les salariés à se mobiliser : "On en remet une sérieuse couche ! L'unité syndicale est maintenue pour cette prochaine journée de grève et de manifestations". Le communiqué envisage même une reconduction de la grève et un blocage de l'économie.

Les stations de ski et les lieux de vacances en grève ?

C'est un secteur qui ne s'est pas mobilisé plus tôt mais à l'approche des vacances d'hiver, les stations vont être affectés par la grève du 31 janvier. Les deux syndicats des remontées mécaniques, la CGT et FO, ont déposé des préavis de grève pour la journée de la mobilisation nationale. "Les remontées fonctionneront normalement à partir du lendemain [le 1er février, ndlr]. Nous ne voulons pas fragiliser encore des entreprises déjà en difficulté", a fait savoir Eric Becker, secrétaire général FO des remontées mécaniques et saisonniers à l'AFP.

Des mairies fermées pour le grève du 31 janvier

A l'instar de la mairie de Paris, plusieurs autre municipalités ont annoncé la fermeture de leur locaux le 31 janvier répondant à l'appel lancé par Fabien Roussel. Lequel mise sur la fermeture de "plusieurs centaines" de municipalité. L'entourage d'Anne Hidalgo annonçait à BFMTV les modalités de cette fermeture à l'Hôtel de Ville de Paris. "Concrètement, mardi prochain, on ferme l'Hôtel de ville pendant le temps de la manifestation : les expositions, la bibliothèque administrative, la boutique de l'office de tourisme, on ne fait pas de réunion. Seules exceptions, la crèche et la halte pour les femmes sans abri restent ouvertes", a précisé l'équipe de l'édile.

Le maire LFI de Faches-Thumesnil dans le Nord a également annoncé via Twitter la fermeture de sa mairie : "afin que les agents de la ville de Faches-Thumesnil puissent se rendre l'après-midi à la manifestation à Lille lors de la grève du 31 janvier, j'ai décidé que les heures de grève ne seraient pas décomptées du salaire à partir de 14h. La retraite c'est 60 ans à taux plein !"