"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Huit millions d'euros sont à remporter ce lundi 30 janvier 2023 si vous tentez votre chance au tirage du Loto. Les résultats seront connus vers 20h45.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 19h05] La semaine commence en grande pompe à la Française des jeux (FDJ). Pas moins de huit millions d'euros sont à gagner au tirage du Loto ce lundi 30 janvier 2023. Une belle cagnotte qui ne manquera pas de susciter les convoitises. Avec huit millions d'euros en poche, il va de soi que le quotidien de n'importe qui prendrait une tout autre allure. Adieu le ménage ! Si vous êtes femme de ménage, vous auriez alors même votre propre femme de ménage. Adieu la voiture cassée qui n'avance plus, vous pourriez en avoir une pour, soyons fous, chaque jour de la semaine ! À vous de juger si cela est vraiment utile.

Adieu encore les mois, voire les années supplémentaires pour avoir votre retraite si vous faites partie des premières générations qui vont devoir travailler 3, 6, 9 mois de plus, ou même 2 ans supplémentaires. Si vous trouvez le résultat du Loto ce lundi soir, vous pourriez aisément envisager de racheter les 12 trimestres qu'il vous est autorisé à racheter pour liquider votre retraite plus tôt. Si vous remportez le tirage du Loto ce lundi soir, il y a tant de choses que vous pourriez faire. Mais trouver le résultat reste une chose difficile. Pas tant dans l'effort que demande de jouer au tirage du Loto, mais plutôt dans le sens où c'est le hasard qui fait les choses. Patience doit donc devenir votre mot d'ordre. Mauvais perdants, le mieux est encore de vous abstenir !

Si le tirage du Loto est plus qu'attractif ce lundi, celui de l'Euromillions prévu en fin de semaine, vendredi, devrait également attirer votre attention. Vendredi 3 février 2023, à l'occasion de l'ultime tirage de l'Euromillions de la semaine, la Française des jeux organisera une "pluie de millionnaires". Cent joueurs remporteront quoi qu'il arrive un million d'euros. Et a priori, si l'on se base sur le site de la FDJ, le ticket ne devrait pas être plus cher que d'habitude. Il vous coûtera ainsi 2,50 euros pour une grille classique.