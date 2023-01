"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 31 janvier 2023, 64 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS. Envie de devenir millionnaire ? Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance au tirage de l'Euromillions de ce mardi 31 janvier 2023. Les résultats seront livrés ici, vers 21h30.

Pour clôturer le mois de janvier, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de l'Euromillions de 64 millions d'euros. Une somme "raisonnable" pour un tirage de l'Euromillions, puisqu'on est ni dans l'excès des plus de 200 millions qui peuvent parfois être proposés, ni dans la tranche "très basse" des cagnottes qui peuvent être mise en jeu, la plus petite s'élevant à 17 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, comme chaque tirage de l'Euromillions, le code My Million, qui permet à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, sera dévoilé vers 21 heures, et les résultats de l'Euromillions seront connus dans la foulée, vers 21h30 environ.

En parlant de My Million, savez-vous qu'exceptionnellement, à l'occasion du tirage de l'Euromillions du vendredi 3 février 2023, la Française des jeux va organiser, ni plus ni moins, une… pluie de millionnaires ? Mais qu'est-ce donc, me demanderez-vous ! Il s'agit de tirer au sort non pas un code My Million, mais 100 ! Cela signifie que, même si personne ne parvient à trouver la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions, 100 personnes remporteront un million d'euros grâce à leur code My Million. Celui-ci est délivré en plus de la combinaison de l'Euromillions, sur chaque grille vendue. Il devrait donc y avoir des heureux vendredi et le hasard n'y sera pour rien !