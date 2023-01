DIRECT. Manifestation contre la réforme des retraites : suivez les cortèges ! Du monde dans la rue ?

Plus de 230 manifestations sont organisées dans tout le pays ce mardi 31 janvier 2023, contre la réforme des retraites.

L'essentiel

La contestation sociale obéit à certains principes et certaines règles qui peuvent - ou non - faire vaciller certains projets de réforme impopulaires : si celle-ci gagne en intensité, si elle rassemble de plus en plus de monde dans les manifestations, alors les organisateurs peuvent espérer que le rapport de force leur sera favorable pour la suite. Si elle s'essouffle, au contraire, la contestation dans la rue peut vite apparaître comme accessoire dans ce qui se joue dans le jeu politique.

Ce mardi 31 janvier, les manifestations organisées dans quelque 230 villes de France, pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement, pourraient bien envoyer quelques signaux tangibles à l'exécutif : si le cap du 1,5 million de manifestants est atteint, alors le doute pourrait s'installer à Matignon, d'autant que plusieurs parlementaires de la majorité ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas le texte en l'état. Rappelons que le 19 janvier, la police avait compté 1,2 million de personnes dans les rues.

C'est donc assez simple : aujourd'hui, ce sont les calculettes et les chiffres des mobilisations qui vont déterminer la nature prochaine du rapport de force politique. Ville par ville, syndicats et soutiens de la réforme vont compter et additionner les forces en présence. De possibles débordements en marge des cortèges sont aussi redoutés. Suivez sur cette page, en direct, cette grande journée de manifestations.