DIRECT. Manifestation du 31 janvier : Toulouse, Nice, Paris... Déjà des chiffres de mobilisation !

Gérald Darmanin a indiqué hier que 11 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés aujourd’hui, dont 4 000 à Paris. C'est un peu plus que lors du 19 janvier : il faut dire que selon les service de renseignements, dont une note a été consultée par quelques médias nationaux, des risques de débordements ont été pointés, notamment dans la capitale. Des regroupements de type "Black Bloc" sont notamment redoutés aujourd'hui.

13:06 - Les premiers chiffres de la mobilisation dans les écoles

Combat des chiffres entre le ministère de l’Education et les syndicats. Le premier a comptabilisé 26,65 % d’enseignants grévistes dans le primaire et un peu moins 25,22 % dans les collèges et lycées. Le Snes-FSU, premier syndicat des enseignants du secondaire revendiquait 55 % de gréviste et un professeur sur deux absent dans les écoles.