Loi immigration : expulsions, embauches... Les mesures de Darmanin

La loi immigration portée par Gérald Darmanin a été présentée ce mercredi 1er février 2023 lors du conseil des ministres. Expulsions, demandes d'asile, embauches... Voici ce qu'elle contient.

"Nous voulons une immigration choisie." C'est en ces termes que Gérald Darmanin a évoqué le projet de loi immigration, ce mercredi 1er février 2023, texte présenté ce même jour en conseil des ministres. A travers une vingtaine d'articles, le ministre de l'Intérieur souhaite "contrôler" le phénomène en favorisant l'immigration économique plutôt que familiale. A cet effet, les articles inscrits dans le projet de loi visent à faciliter certaines expulsions mais aussi à alléger des procédures administratives pour pouvoir travailler en France sans en avoir la nationalité.

Le projet de loi commencera à être étudié par les parlementaires mi-mars, au Sénat, avant de faire son arrivée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Son adoption n'est pas gagnée d'avance pour le gouvernement qui cherche une alliance avec Les Républicains sur ce texte, malgré la fin de non-recevoir opposée, en l'état, par le parti de droite, en raison de la volonté de l'exécutif de régulariser certains travailleurs sans-papiers. Un point de blocage central malgré de nombreuses autres dispositions prévues.

Des règles élargies pour expulser les étrangers délinquants

C'est le sujet phare du projet de loi porté par Gérald Darmanin et le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur veut durcir la loi pour pouvoir expulser davantage d'étrangers ayant commis des faits de délinquance en France. Mais toutes les condamnations n'entraîneront pas une expulsion. Le texte prévoit une telle décision pour les étrangers dont les crimes et délits pour lesquels ils ont été reconnus coupables sont passibles de 10 ans ou plus de prison, ou de faits en récidive punis d'au moins cinq ans de prison.

Par ailleurs, le locataire de la place Beauvau entend pouvoir expulser un individu dès que "des faits constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État" ont été reconnus à son encontre. Aujourd'hui, l'expulsion ne peut s'appliquer que dans le cas d'une "atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme ou de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence." Un élargissement du champ d'action donc, couplé à la fin d'une salve de protections qui empêchent l'Etat de procéder à l'expulsion de certains étrangers. Pour les faits précités, les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, résidant en France depuis plus de 20 ans ou depuis plus de 10 ans et conjoints ou parents de Français pourront désormais faire l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Des décisions d'expulsions qui, si la loi venait à être votée, ne pourraient plus faire l'objet que de quatre recours, contre douze actuellement.

Les demandes d'asile simplifiées, les recours diminués

L'autre grand volet de la loi immigration concerne le droit d'asile. L'objectif est clairement de réduire les délais d'examen des demandes. A cette effet, Gérald Darmanin souhaite que des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) soient présents en préfecture afin d'accompagner les demandeurs d'asile dans leur procédure. Actuellement, tous les agents sont regroupés dans un seul centre, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), d'où sont traitées l'ensemble des demandes.

Si l'Ofpra rejette une demande d'asile, un recours peut être formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Seulement, elle n'est installée que sur un site, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le ministre de l'Intérieur souhaite décentraliser cette juridiction en ouvrant des sites en région pour faciliter l'examen des recours. Par ailleurs, dans l'objectif d'accélérer les procédures administratives, les décisions de la CNDA pourraient ne plus être prises, en cas de vote de la loi, que par un juge unique, contre un vote collégial actuellement.

Embauches d'étrangers facilitées pour certains métiers

Face aux difficultés de recrutement de certains secteurs professionnels, le gouvernement entend élargir les possibilités d'embauche des entreprises concernées en facilitant l'emploi de certains étrangers. Des sans-papiers étant habilités à travailler dans des "métiers en tension" pourraient obtenir un titre de séjour en délivrant huit fiches de paie et trois ans de présence en France. Une simplification administrative compte-tenu des 24 fiches de paie, trois ans de présence en France et promesse d'embauche d'un employeur nécessaires actuellement. Toutefois, la liste des "métiers en tension" n'est pas encore définitivement arrêtée.

L'exécutif souhaite également faciliter la venue en France de médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, diplômés en dehors de l'Union européenne, dans des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif. A cette effet, il pourrait être délivré une carte de séjour "talent" valable quatre ans.

Enfin, des demandeurs d'asile, en provenance de certains pays particulièrement instables, seraient autorisés à travailler dès leur dépôt de demande d'asile, sans attendre les six mois nécessaires actuellement.

Niveau de français, prise d'empreintes et rétention administrative

Le projet de loi de Gérald Darmanin vise également à "conditionner la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français." Aujourd'hui, une simple participation à une formation suffit. Il prévoit par ailleurs de rendre possible la prise d'empreintes coercitive, de durcir la condition de résidence pour le renouvellement des titres de longue durée ou encore d'interdire la rétention administrative des mineurs de moins de 16 ans.