IVG dans la Constitution : le droit à l'avortement inscrit après le vote du Sénat ?

Le Sénat doit voter ce mercredi 1er février l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. La droite, majoritaire à la chambre haute, a rejeté la proposition, mais un amendement d'un sénateur LR permet encore la constitutionnalisation du droit à l'avortement.

La question de l'avortement est de retour au Parlement. Le Sénat se prépare à une séance de débats et surtout au vote sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. Ce mercredi 1er février, des cortèges de militantes et de militants se sont rassemblés devant le palais du Luxembourg appelant à faire du recours à l'avortement un droit fondamental. L'Assemblée nationale a déjà œuvré en ce sens en adoptant la proposition de loi constitutionnelle le 24 novembre 2022. Un chemin que n'a pas suivi la chambre haute du Parlement qui a préféré rejeter le texte soumis par les députés insoumis lors de la commission des Lois, le 25 janvier. Les sénateurs, majoritairement encartés LR et opposé à le constitutionnalisation du droit à l'IVG, ont jugé que le texte "ne proposait qu'une solution illusoire aux difficultés concrètes d'accès à l'IVG".

Mais il y a une nouvelle chance de voir le droit à l'IVG être inscrit à la Constitution de 1958 ce mercredi grâce à l'amendement déposé par le sénateur LR de la Manche, Philippe Bas. Le politique qui est un ancien collaborateur de Simone Veil et qui a retoqué la première version du texte a suggéré une nouvelle formulation plus consensuelle pour permettre la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Une façon, peut-être, de gagner quelques voix à droite sans perdre le soutien de la gauche et de la majorité. Des efforts inattendus de la part de la droite mais qui pourraient ne pas suffire face à un Sénat qui a déjà fait plusieurs fois obstacle à l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution. Pourtant, "ce serait un progrès considérable de graver dans le marbre de la Constitution ce droit incontournable", a défendu Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat, auprès du Monde.

De "droit à l'IVG" à "liberté", que prévoit le texte ?

Si à l'Assemblée nationale, grâce au vote unanime de la gauche et de la majorité, la proposition de loi constitutionnelle sur le droit à l'avortement a été votée, au Sénat l'affaire est tout autre. La droite sénatoriale a fait barrage au texte qui prévoyait l'ajout d'un article 66-2 à la Constitution : "La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse". A la place, le sénateur de la Manche Philippe Bas a suggéré un amendement pour rendre acceptable la constitutionnalisation du droit à l'IVG : inscrire à l'article 34 du texte fondamental que "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse".

Le politique estime qu'avec cette modification la constitutionnalisation du droit à l'IVG suit la dynamique instaurée par une décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 qui considère la liberté d'interrompre sa grossesse comme une composante de la liberté des femmes et "qui a donné valeur constitutionnelle". "L'inscription dans la Constitution de cette liberté viendrait parachever l'évolution ainsi engagée", a argumenté le sénateur. Autre avantage que Philippe Bas trouve à son amendement : la formulation proposée permet de laisse le champ libre à une modification de la loi Veil comme cela avait été le cas pour l'allongement du délai pour recourir à l'avortement ou pour sa prise en charge par l'Assurance maladie. Des exemples choisis à dessein.

L'amendement sur l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution peut-il être voté ?

L'amendement de Philippe Bas est un pas en avant fait par la droite sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG, mais il est loin de convaincre tout le groupe des Républicains. La contre-proposition fait également perdre en route tout le poids que la gauche a voulu donner au texte. La sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie regrette le remplacement de l'expression "droit à l'IVG" par la "liberté" de recourir à l'avortement rapporte Le Monde. Un profond inconvénient qui ne rendra pas conforme le vote entre les deux assemblées parlementaires. Une autre sénatrice du PS, Laurence Rossignol, fait le même constat au Parisien mais préfère retenir que "dès lors que la Constitution garantit que l'IVG est une liberté, elle est protégée". Des voix s'élèvent avec plus de sévérité sur l'amendement Bas comme celle de la sénatrice Mélanie Vogel qui juge que le texte "n'est pas satisfaisant, car rien n'empêchera un jour le législateur de régresser sur le droit à l'IVG". Si sur la forme, la gauche trouve à redire, dans le fond l'amendement de Philippe Bas reste une solution pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, une situation de Mélanie Vogel résume en une question rappelle le journal du soir : "Vaut-il mieux un pas insatisfaisant, mais un pas tout de même, ou pas de pas du tout ?"

A droite, les élus toujours très prudents lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution le sont encore plus quand il s'agit du droit à l'IVG. D'autant plus que le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, s'oppose à la constitutionnalisation de ce droit, plus fermement encore quand la proposition vient, à l'origine, de la gauche radicale. Certains sénateurs jugent même " incompréhensible " la démarche de Philippe Bas qui a lui-même rejeté le texte le 25 janvier. Mais la liberté de vote étant actée chez les LR pour les questions sociétales, le vote de l'amendement est encore possible. Si on se reporte au précédent vote, il suffit de 17 voix pour que l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution soit votée.

Le droit à l'IVG dans la Constitution déjà refusé au Sénat

La proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise sur l'entrée du droit à l'avortement dans la Constitution n'a pas passé l'étape de la commission des Lois avec un rejet majoritaire. Signe que le projet n'est pas populaire auprès de tous les sénateurs. Pourtant, une précédente tentative initiée par la sénatrice socialiste Mélanie Vogel en octobre 2022 était passée tout près de l'adoption. La proposition de loi qui avait réuni les signatures des élus de sept des huit groupes présents au Sénat – seuls Les Républicains manquaient à l'appel – avait été rejetée avec 172 voix contre pour 139 voix favorables au texte.

Et si le Sénat vote l'entrée de l'IVG dans la Constitution ?

L'enjeu est grand au Sénat. Du résultat du vote de ce mercredi 1er février dépend l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. En cas de vote majoritairement contre la proposition de loi, les espoirs de voir l'avortement devenir un droit fondamental s'évanouiront jusqu'à la prochaine tentative. Mais si la majorité des sénateurs se montre favorable au projet de loi ? Alors encore une étape devra être organisée pour inscrire le droit à l'IVG dans le texte : un référendum. Il est de coutume pour les propositions de loi constitutionnelle de soumettre le texte aux citoyens Français après l'adoption du texte par les deux assemblées du Parlement.