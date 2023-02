Sardoche : quand et où suivre son combat de chessboxing ?

SARDOCHE CHESSBOXING. Le youtubeur et champion de e-sport Sardoche dispute son premier combat de chessboxing vendredi 3 février 2023 à Paris. Comment suivre en direct ce combat mêlant échecs et boxe anglaise ? Quel est le parcours du gamer et ses zones d'ombres ? Voici toutes les infos à connaître !

C'est un événement insolite qui pourrait bien secouer la toile française ce vendredi soir : un combat de "chessboxing", ce nouveau sport mêlant des rounds de boxe anglaise et une partie d'échecs entre deux joueurs inspiré d'une BD d'Enki Bilal. Ce sport s'est peu à peu développé mais c'est surtout l'identité de l'un des deux engagés qui crée déjà le buzz : Sardoche, le youtubeur français aux plus d'un million d'abonnés, champion de e-sport sur le jeu League of Legends et devenu l'une des figures du gaming français.

L'ancien étudiant en école d'ingénieur a tout plaqué pour vivre de ses vidéos où il mélange gaming, voyages, jeux divers dont les échecs ou même ASMR, cette pratique de relaxation basée principalement sur le chuchotement et des bruits dits relaxants. Alors qu'il devait disputer un combat de chess boxing face à un spécialiste de la discipline à Los Angeles en 2022, c'est finalement à Paris qu'il disputera ce combat le vendredi 3 février face à Kevin Guedj, vice-président du Chessboxing Club de Paris qui ne compte qu'un combat à son actif.

Si vous souhaitez suivre le combat de chessboxing de Sardoche le 3 février 2023, rendez-vous sur internet. Le combat s'insère dans une grande soirée de chessboxing au Cabaret Sauvage à Paris. Le combat entre Sardoche et Kevin Guedj est l'un des quatre combats au programme dont deux serviront à décerner des titres de champion de France et de champion du monde. La soirée doit débuter à 19h30 et durer une partie de la nuit. L'événement sera diffusé en direct sur la plateforme Twitch et sur cette page.

Sardoche, de son vrai nom Andreas Honnet, est devenue une star des réseaux sociaux dans le monde du gaming. Il comptabilise aujourd'hui plus de 1,3 million d'abonnés sur la plateforme Twitch spécialisée notamment dans la diffusion de parties de jeux vidéo en direct mais aussi 700 000 sur Twitter et plus de 300 000 sur ses comptes Youtube.

Agé aujourd'hui de 29 ans, Sardoche s'est fait connaître via le jeu League of Legends dont il est devenu une des égéries françaises puis en diversifiant ses vidéos, présentant des parties d'échecs à ses abonnés durant le confinement de 2020. C'est ainsi qu'il a franchi le pas du chessboxing, le sport mélangeant échecs et boxe anglaise.

Le jeune homme n'est pas avare de polémiques et a été maintes reprises critiques sur le caractère sexiste et toxique de certaines de ses remarques en direct à ses abonnés, un aspect qu'il assure avoir gommé. "Je suis entier et j'assume mes excès. Je n'étais pas un mec très bien à l'époque, mais ce n'est plus mon quotidien, assure-t-il aujourd'hui dans des propos repris par le journa Le Parisien. "J'ai évolué ces trois dernières années. Je vais sur le ring pour montrer que j'ai changé, dans tous les sens du terme."

"Pointeur", "Pédo"... Les dernières publications sur internet de Sardoche sont souvent suivies de réactions multipliant ce genre d'accusations. La polémique a éclaté à l'automne 2022 après la publication d'un "thread" sur Twitter de son ex-compagne, la Youtubeuse Kyria l'accusant de relations sexuelles avec une mineure âgée à l'époque de 16 ans, une affaire que Sardoche a publiquement reconnu tout en soulignant que cette personne étant consentante et accusant son ex-compagne d'avoir diffusé sur le web des conversations privées.

Sardoche s'était justifié puis excusé, reconnaissant un comportement "immoral" et assure depuis "avoir changé" dans une longue publication sur son compte Twitter (voir ci-dessous). Le terme de "proie" employé dans une ancienne vidéo au sujet d'une mineure avait également choqué. L'affaire, qui n'a pas été suivie par une quelconque action en justice, a valu au Youtubeur la perte de nombreux contrats de sponsoring et une réputation entachée.

Depuis son irruption sur les réseaux sociaux, Sardoche a fait autant parler de lui pour ses performances de gaming que pour des déclarations controversées et un tempérament quelque peu colérique. L'une de ses vidéos est même devenu un meme sur internet, ces pastilles humoristiques que l'on échange pour illustrer une situation. On y voit le gamer devenir furieux à la fin d'une partie au point de maltraiter bureau et ordinateur...

A la manière des stars de la boxe anglaise soutenue par tout un clan au bord du ring, Sardoche pourra-t-il compter vendredi sur un célèbre soutien ? Depuis plusieurs mois, le gamer s'affiche sur le web en compagnie de Roxane ASMR, une autre Youtubeuse bordelaise spécialisée dans les vidéos d'ASMR, cette pratique de relaxation basée sur des stimulus d'ordre visuel ou auditif via l'écoute de vidéos multipliant chuchotements et sons relaxants.

Les deux Youtubeurs ont même créé une chaîne commune d'ASMR "Sard & Roro", multiplient les voyages et vidéos ensemble, partagent un appartement à Bordeaux et se présentent comme deux "colocataires" à leurs abonnés, sans jamais confirmer une relation amoureuse sussurée par leurs abonnés. Agée de 25 ans, Roxane ASMR compte 240 000 abonnés sur sa page Youtube et diffuse également des vidéos sur Twitch.