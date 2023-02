"Manifestations du 7 février : Paris et régions... Carte et infos sur les cortèges"

Mardi 7 février est une nouvelle journée de grève interprofessionnelle lancée par les syndicats, elle s'accompagnera également de plus de 200 manifestations dans l'hexagone. Où et à quelle heure ?

[Mis à jour le 6 février 2023 à 10h36] Pour cette troisième mobilisation interprofessionnelle de l'année et première du mois de février, les syndicats veulent encore plus de monde dans les rues. L'objectif est de maintenir la pression sur le gouvernement et son projet de loi sur les retraites. Cette journée de grève dans de nombreux secteurs comme la RATP, SNCF, écoles, raffineries... sera accompagnée de mobilisations dans toute la France avec plus de 200 points de rassemblements. Le point sur les manifestations organisées, avec les horaires et le lieu de départ des cortèges.

La liste des manifestations du 7 février

Comme lors des manifestations des 19 et 31 janvier, les manifestations du 7 février auront lieu dans toute la France. L'UNSA met à disposition une carte interactive des différents points de ralliements à venir ce mardi 7 février, une autre carte a été élaborée par la CFDT :

​​​​​​ Paris : Manifestation à 14h30 Place de l'Opéra

Tours : Manifestation à 10h Place de la Liberté

Toulouse : Manifestation à 10h au métro Saint-Cyprien

Caen : Manifestation à 10h30 Place St Pierre

Marseille : Manifestation à 10h30 au Vieux-Port

Nantes : Manifestation à 10h30 au Miroir d'eau

Pau : Manifestation à 10h30 Place de Verdun

Rennes : Manifestation à 11h Place de Bretagne

Montpellier : Manifestation à 11h Place de Zeus

Lyon : Manifestation à 12h devant la Manufacture des Tabacs

Bordeaux : Manifestation à 12h Place de la Bourse

Nancy : Manifestation à 14h Place Carnot

Strasbourg : Manifestation à 14h Avenue de la Liberté

Metz : Manifestation à 14h devant l'Arsenal de Metz (barbecue à 12h30)

Lille : Manifestation à 14h30 Porte de Paris

Brest : Manifestation à 10h30 Place de la Liberté

La Rochelle : Manifestation à 14h30 sur le parvis de la gare

Le trajet du cortège à Paris

Vers 14h les manifestants se regrouperont sur la Place de l'Opéra dans le 9e arrondissement, pour un départ à 14h30 selon l'UNSA. Ensuite les manifestants passeront par les boulevards des Italiens, Montmartre, Poissonnière, Bonne Nouvelle, Saint Denis, Saint Martin passant ensuite par la Place de la République pour rejoindre les boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais avec pour point de chute la place de la Bastille à 19h. Dans un communiqué la préfecture de police recommande fortement aux automobilistes d'éviter les lieux.

Le parcours de la manifestation à Lyon

Selon les informations de Lyon Capitale, ce 7 février les manifestants se réuniront au niveau de la Manufacture des Tabacs à 12h. L'itinéraire prévu par les syndicats prévoit de faire passer les manifestants par le cours Gambetta pour atteindre la place Bellecour, en passant aussi sur la place Antonin Poncet, afin d'éviter l'Hôtel Dieu.

Le départ de la manifestation à Rennes encore modifié

Comme indiqué par le Ouest-France les 7 février et 11 février prochain, les cortèges partiront de la place de Bretagne, et non plus du mail Mitterrand comme ce fut le cas le 31 janvier. " Le départ et l'arrivée sur le mail François-Mitterrand sont abandonnés, car jugés trop compliqué pour organiser le départ du cortège" a précisé le quotidien. Le trajet passera ensuite par le boulevard de la Tour d'Auvergne, le boulevard du Colombier, la rue de l'Alma, la rue d'Isly, le boulevard de la Liberté, l'avenue Jean Janvier, puis le quai Lamenais pour revenir sur la place de Bretagne.