"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 février 2023, 36 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Après l'euphorie de vendredi, retour à la normale ce mardi 7 février 2023 au tirage de l'Euromillions. Les résultats seront délivrés sur cette page.

L'excitation et l'enthousiasme étaient de rigueur vendredi. Avec une pluie de millionnaires qui frappé la partie ouest de l'Europe, ou plutôt les neuf pays que sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse, le tirage de l'Euromillions s'est avéré riche en émotions. Mais si vous avez manqué l'opportunité, il est désormais trop tard. Ce mardi 7 février 2023, la Française des jeux propose un tirage de l'Euromillions classique. Trente-six millions d'euros seront tout de même en jeu. À l'heure des résultats, il ne faudra pas manquer non plus de vérifier son code My Million, car s'il n'y a pas de pluie de millionnaires, il y aura tout de même un My Million tiré au sort.

Qu'est-ce que le My Million ? Il s'agit d'un code composé de deux lettres et sept chiffres qui permet de remporter un million d'euros. Sur chaque grille de l'Euromillions vendue, un code My Million est inscrit. Le joueur ne peut pas le choisir, contrairement à la combinaison. Lors de chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort en France et permet au moins à un joueur ayant tenté sa chance dans le pays de remporter un million d'euros. De quoi, vous l'aurez compris, motiver les troupes alors que le résultat de l'Euromillions est, lui, quasiment introuvable (une chance sur plus de 139 millions).